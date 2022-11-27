▲ 【中國經濟】「北上廣深」均現新冠感染個案 深圳倡本周居家辦公

內地今日公布，昨日新增逾3.9萬宗本土病例，北京、上海、廣州、深圳四大一線城市，都在下午披露最新本土個案數目，當中廣州、北京個案續錄逾數以千宗感染。雖然上海、深圳感染個案較少，但兩地都加強防疫措施，深圳市倡導企業和政府相關單位安排員工在11月28日至12月2日全周居家辦公。

中國近期新冠防疫措施惹反彈，網絡流傳相片，多地都有民眾上街悼念烏魯木齊火災遇害者，網傳聊天室截圖，火災所屬小區的居民都處居家防疫三個月，封控措施影響緊急服務的質疑聲音增加。中國當局則稱，發生火災的吉祥苑小區屬「低風險」區，居民可在自我監測的前提下樓，但須避免聚集。

國務院周日最新文件強調，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為。

深圳：新增31宗 多個密閉場所限流50%

深圳市健委稱，11月27日零時至上午12時，深圳新增31例陽性病例，當中6例在非閉環管理的重點人員篩查中發現、1例在主動就診中發現、6例在社區篩查中發現。

深圳當局表示，已經調整社會面疫情防控措施，自11月27日0時起，對文化娛樂場所、商超、農貿市場等密閉場所，按照50%限流。同時，倡導下週一至週五，廣大企業、單位員工及市民居家辦公。

廣州：昨日增8443宗 海珠區近萬人有疏解意願

廣州未有公布11月27日即日數據，但據廣東衛健委資料，廣州11月26日全日增8443宗新冠陽性個案。

廣州市衛生健康委副主任張屹指出，根據摸查情況，海珠區康鷺、龍潭、逸景疊彩、瑞寶等重點片區，目前近萬人有疏解意願。只要滿足「持續5天核酸檢測結果陰性、健康碼綠碼、所在樓棟連續3日無新增病例」等條件的人員，接受3天集中健康監測後，在做好個人防護，可閉環轉運到市內或市外目的地，疏解工作正有序進行。

北京：新增1781宗本土病例 臨時管控時間原則上不超過24小時

北京市衛健委表示，11月27日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者1781例。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組負責人王大廣介紹，根據疫情防控措施，對於流調溯源、查陽追陽等採取的臨時管控措施，第一時間向群眾發佈公告，做好解釋說明，快管快查快解，臨時管控時間原則上不超過24小時。

上海：新增4宗 進超市等須持有48小時內核酸檢測陰性證明

上海市衛健委發布，11月27日，上海社會面新增4例陽性個案。市、區疫情防控應急處置機制立即響應，開展流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。

從11月29日零時起，進入上海餐飲服務（含酒吧）、購物中心、超市、菜市場、美容美髮、洗浴等商業場所的消費者，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

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編輯：麥德銘