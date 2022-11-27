【大灣區發展】ACCA：為大灣區建立後備人才庫

▲ 【CFO峰會】ACCA舉辦大灣區CFO峰會 聚焦「科創灣區、資本護航、企業互聯」

ACCA（特許公認會計師公會）上周五主辦的第二屆ACCA粵港澳大灣區CFO峰會，於深圳和香港兩地同步舉行，聚焦「科創灣區、資本護航、企業互聯」三大主題。

ACCA中國總監梁淑屏在峰會表示，該會作為最早進入大灣區的專業會計師團體，ACCA已經為大灣區培養衆多具備財會金融專業知識的人才，亦會繼續為大灣區的發展不斷提供後備人才庫。

ACCA認為，要把粵港澳大灣區打造成為國際一流的科創中心，除了招攬科技人才，高級財務專業人才也將發揮重要作用，實現區域聯動產業創新。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，在一國兩制下，香港有獨特優勢，直接參與內地市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑。他表示，特區政府會繼續鞏固和善用香港國際金融中心的優勢，助力大灣區建設，同時促進本地金融業的發展。

深圳市前海管理局副局長王錦俠指出，下一步前海合作區將著力打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高程度對外開放樞紐，助力灣區國際科創中心的建設。

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編輯：伍鍵文