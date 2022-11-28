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【烏克蘭戰爭】俄轟炸致電力短缺 烏餐廳出奇招繼續做生意

環球社會熱點 08:35 2022/11/28

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俄羅斯近日接連多次轟炸烏克蘭能源設施，導致當地多個地區電力供應嚴重不足。有烏克蘭餐廳便順應時勢，推出「停電餐單」。相關餐單刪除所有需要用電烹飪的菜式，添加沙律等予客人選擇。有前烏克蘭高級官員表示，數間位於首都基輔的餐廳都已使用蠟燭照明，親身到訪後指氣氛非常浪漫。

俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死 【下一頁】

烏克蘭當局已實施電力配給，當地不但經常停電，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容，俄羅斯正在當地製造能源恐慌。雖然當地照明、供暖、製冷及焗爐等設備已無法使用，但一眾餐廳酒吧依然繼續營業，更順應情況推出「停電餐單」（blackout menu）。

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澤連斯基前顧問Igor Novikov最喜愛的餐廳Thailand Hi，正是其中一間有停電餐廳的餐廳。該餐單已刪走所有需要用電的菜式，並添加額外的沙律、雞尾酒及用平底鍋煎的食物。他在停電期間到訪數間餐廳後接受訪問指出，餐廳已使用蠟燭照明，人影在墻上搖晃，氣氛獨一無二，非常浪漫。

烏克蘭出口11.7億糧食 援助最有需要國家 【下一頁】

另一間同樣位於基輔的古巴餐廳Escobar，每周四會有現場音樂表演，同樣在燭光下進行。顧客用餐時間並未受限，可享用菜式包括鷹嘴豆泥、鵝肝醬、墨西哥玉米脆片、韃靼牛肉（steak tartare）及牛油果沙律，全數烹飪過程無需使用電力。咖啡和茶亦有供應，餐廳會利用燒杯為飲品保溫。

Escobar餐廳經理Anna Golovko表示，為適應停電情況，員工甚至學會透過觸摸材料，製造餐廳的招牌雞尾酒，令餐廳得以繼續出售飲品。而顧客亦開始適應，部分人到訪時會自備檯燈，強調烏克蘭人不會被打倒。

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責任編輯：李俊儀

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