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【世界盃2022】波蘭神鋒一入波 沙特球迷即除衫「倒戈」

環球社會熱點 09:05 2022/11/28

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世界盃日前舉行C組次輪賽事，僅得1分的波蘭成功以兩球擊敗上場爆冷的沙特阿拉伯，出線形狀瞬間逆轉。場邊有身披沙特球衣球迷見證波蘭攻入第二球後，隨即除衫變身波蘭球迷，被網民笑稱是真正的「勝利球迷」。

【世界盃2022】法國球星魅力沒法擋 伊萬卡一家「集郵」 【下一頁】

【世界盃2022】懶理卡塔爾保守民風 克羅地亞女模照性感打扮 【下一頁】

沙特上場爆冷擊敗南美勁旅阿根廷，手握3分出線形勢大好。但上周六（26日）對上波蘭的賽事中，沙特無法延續上場氣勢，落後一球時更曾射失12碼，無法追平比數。下半場時更因後防一次犯錯，被波蘭神鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）攻入，拉開至2比0。

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就在利雲度夫斯基攻入關鍵一球時，場邊一名穿起沙特綠色球衣的球迷正忘情慶祝。正當大家以為搞錯時，球迷一把除下沙特球衣，展示另一件利雲度夫斯基的波蘭球衣。不少網民笑稱，那人是真正的「勝利球迷」。

最終沙特無力回天，只能吞下小組賽首敗。不過，沙特下場只要擊敗墨西哥，仍然可以出線。反觀波蘭現時已有4分，下場只需守和即可出線。C組最後一輪賽事將在香港時間周四（12月1日）凌晨3時開賽。

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責任編輯：吳漢培

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