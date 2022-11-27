  • 24°C
香港時間 : 20221127日 (週日) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數　美非農人口增長料放緩（附表）

宏觀解讀 18:58 2022/11/27

分享：

分享：

聯儲局要到下月中才舉行議息會議，故近期公布的數據將會成為當局利率決策的重要因素。本周將有多項經濟及就業數據，市場除關注核心PCE物價指數會否繼續回落外，失業率走勢及非農就業報告亦會反映勞動力市場現況。

料非農新增職位回落至20萬

摩根資產管理環球市場策略師周奐彤認為10月份核心通脹數據回落速度較市場預期快，聯儲局多番表明單月數據不足以左右利率走向，因此相信當局將會密切留意11月數據能否維持下降趨勢，但最終仍要視乎議息前一日公布的通脹數據，預期聯儲局12月將加息0.5厘。

另一方面，美國重磅數據－11月非農就業人口亦在本周出台，料新增職位增長將會放緩至20萬，較10月的26.1萬顯著回落，若數據如預期回落，有望支持未來加息步伐放緩預期。

市場對股市前景看淡

縱使通脹有回落跡象，但市場對股市前景看得較淡。Thornburg Investment Management投資組合經理Benjamin Kirby認為市場對企業明年的估值明顯有所高估，直指收緊貨幣政策後，對公司收益的影響會存在滯後。他預期美國經濟明年將進入衰退，會將組合定位以防守性為主。

CBIZ Investment Advisory Services 首席投資官Anna Rathbun則指出企業盈利如果向下修正，標普500指數將會下跌，坦言市場目前對明年收益的估計過於樂觀，令股票仍然昂貴。

本周美國重點數據一覧
日期 項目 預測 前值
28/11/2022 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 -22 -19
29/11/2022 9月FHFA房價指數（按月） -1.3% -0.7%
30/11/2022 11月ADP就業變動 20萬 23.9萬
第三季GDP（按季） 2.8% 2.6%
第三季個人消費 1.5% 1.4%
10月批發庫存初值（按月） 0.5% 0.6%
10月零售庫存（按月） 0.4% 0.4%
11月MNI芝加哥採購經理人指數 47 45.2
10月成屋待完成銷售（按月） -5% -10.2%
JOLTS職位空缺 1035萬 1071.7萬
1/12/2022 美國聯儲局公布褐皮書
10月個人收入 0.4% 0.4%
10月個人支出 0.8% 0.6%
PCE物價指數（按年） 6% 6.2%
核心PCE物價指數（按年） 5% 5.1%
首次申領失業救濟金人數 23.1萬 24萬
連續申領失業救濟金人數 157萬 155.1萬
11月標普全球美國製造業PMI終值 47.6 47.6
11月ISM製造業指數 49.8 50.2
2/12/2022 11月非農新增職位 20萬 26.1萬
11月私人部門新增職位 19萬 23.3萬
11月失業率 3.7% 3.7%
11月平均時薪（按月） 0.3% 0.4%

相關文章：

【Black Friday】「黑色星期五」網購額增2.3%創新高　實體店人流明顯減少

【油價上限】歐盟成員國存在分歧　價格上限談判至少推遲到下周一

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
美股 貨幣政策 經濟數據表現 非農就業 美國聯儲局 通脹 失業率

上一篇文章

【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主「冧莊」、美高梅最高分（第三版）

下一篇文章

【HSBC滙豐】「滙豐香港社區節2022」近5000人參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）
【國泰293】香港快運明年3月運力恢復至疫情前　較國泰快逾年半、候任CEO林紹波解釋關鍵差別（第二版）
【國泰293】香港快運明年3月運力恢復至疫情前　較國泰快逾年半、候任CEO林紹波解釋關鍵差別（第二版）
【中國降準】高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆　後續關注內房銷售是否反彈　一文看清投資界對中國降準看法
【中國降準】高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆　後續關注內房銷售是否反彈　一文看清投資界對中國降準看法
【世界盃賽果】日本0比1落敗哥斯達黎加　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】日本0比1落敗哥斯達黎加　一文看清世界盃賽果
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主「冧莊」、美高梅最高分（第三版）
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主「冧莊」、美高梅最高分（第三版）
【美股收市】曼聯一周股價累升63%　沙特表態競投曼聯　罕有首登廿大成交榜　成美股半日市焦點（不斷更新）
【美股收市】曼聯一周股價累升63%　沙特表態競投曼聯　罕有首登廿大成交榜　成美股半日市焦點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款