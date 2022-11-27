【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數　美非農人口增長料放緩（ 附表）

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聯儲局要到下月中才舉行議息會議，故近期公布的數據將會成為當局利率決策的重要因素。本周將有多項經濟及就業數據，市場除關注核心PCE物價指數會否繼續回落外，失業率走勢及非農就業報告亦會反映勞動力市場現況。
摩根資產管理環球市場策略師周奐彤認為10月份核心通脹數據回落速度較市場預期快，聯儲局多番表明單月數據不足以左右利率走向，因此相信當局將會密切留意11月數據能否維持下降趨勢，但最終仍要視乎議息前一日公布的通脹數據，預期聯儲局12月將加息0.5厘。
另一方面，美國重磅數據－11月非農就業人口亦在本周出台，料新增職位增長將會放緩至20萬，較10月的26.1萬顯著回落，若數據如預期回落，有望支持未來加息步伐放緩預期。
縱使通脹有回落跡象，但市場對股市前景看得較淡。Thornburg Investment Management投資組合經理Benjamin Kirby認為市場對企業明年的估值明顯有所高估，直指收緊貨幣政策後，對公司收益的影響會存在滯後。他預期美國經濟明年將進入衰退，會將組合定位以防守性為主。
CBIZ Investment Advisory Services 首席投資官Anna Rathbun則指出企業盈利如果向下修正，標普500指數將會下跌，坦言市場目前對明年收益的估計過於樂觀，令股票仍然昂貴。
|本周美國重點數據一覧
|日期
|項目
|預測
|前值
|28/11/2022
|達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數
|-22
|-19
|29/11/2022
|9月FHFA房價指數（按月）
|-1.3%
|-0.7%
|30/11/2022
|11月ADP就業變動
|20萬
|23.9萬
|第三季GDP（按季）
|2.8%
|2.6%
|第三季個人消費
|1.5%
|1.4%
|10月批發庫存初值（按月）
|0.5%
|0.6%
|10月零售庫存（按月）
|0.4%
|0.4%
|11月MNI芝加哥採購經理人指數
|47
|45.2
|10月成屋待完成銷售（按月）
|-5%
|-10.2%
|JOLTS職位空缺
|1035萬
|1071.7萬
|1/12/2022
|美國聯儲局公布褐皮書
|10月個人收入
|0.4%
|0.4%
|10月個人支出
|0.8%
|0.6%
|PCE物價指數（按年）
|6%
|6.2%
|核心PCE物價指數（按年）
|5%
|5.1%
|首次申領失業救濟金人數
|23.1萬
|24萬
|連續申領失業救濟金人數
|157萬
|155.1萬
|11月標普全球美國製造業PMI終值
|47.6
|47.6
|11月ISM製造業指數
|49.8
|50.2
|2/12/2022
|11月非農新增職位
|20萬
|26.1萬
|11月私人部門新增職位
|19萬
|23.3萬
|11月失業率
|3.7%
|3.7%
|11月平均時薪（按月）
|0.3%
|0.4%
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編輯：葉志偉