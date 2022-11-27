【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數　美非農人口增長料放緩（ 附表）

聯儲局要到下月中才舉行議息會議，故近期公布的數據將會成為當局利率決策的重要因素。本周將有多項經濟及就業數據，市場除關注核心PCE物價指數會否繼續回落外，失業率走勢及非農就業報告亦會反映勞動力市場現況。

料非農新增職位回落至20萬

摩根資產管理環球市場策略師周奐彤認為10月份核心通脹數據回落速度較市場預期快，聯儲局多番表明單月數據不足以左右利率走向，因此相信當局將會密切留意11月數據能否維持下降趨勢，但最終仍要視乎議息前一日公布的通脹數據，預期聯儲局12月將加息0.5厘。

另一方面，美國重磅數據－11月非農就業人口亦在本周出台，料新增職位增長將會放緩至20萬，較10月的26.1萬顯著回落，若數據如預期回落，有望支持未來加息步伐放緩預期。

市場對股市前景看淡

縱使通脹有回落跡象，但市場對股市前景看得較淡。Thornburg Investment Management投資組合經理Benjamin Kirby認為市場對企業明年的估值明顯有所高估，直指收緊貨幣政策後，對公司收益的影響會存在滯後。他預期美國經濟明年將進入衰退，會將組合定位以防守性為主。

CBIZ Investment Advisory Services 首席投資官Anna Rathbun則指出企業盈利如果向下修正，標普500指數將會下跌，坦言市場目前對明年收益的估計過於樂觀，令股票仍然昂貴。

本周美國重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 28/11/2022 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 -22 -19 29/11/2022 9月FHFA房價指數（按月） -1.3% -0.7% 30/11/2022 11月ADP就業變動 20萬 23.9萬 第三季GDP（按季） 2.8% 2.6% 第三季個人消費 1.5% 1.4% 10月批發庫存初值（按月） 0.5% 0.6% 10月零售庫存（按月） 0.4% 0.4% 11月MNI芝加哥採購經理人指數 47 45.2 10月成屋待完成銷售（按月） -5% -10.2% JOLTS職位空缺 1035萬 1071.7萬 1/12/2022 美國聯儲局公布褐皮書 10月個人收入 0.4% 0.4% 10月個人支出 0.8% 0.6% PCE物價指數（按年） 6% 6.2% 核心PCE物價指數（按年） 5% 5.1% 首次申領失業救濟金人數 23.1萬 24萬 連續申領失業救濟金人數 157萬 155.1萬 11月標普全球美國製造業PMI終值 47.6 47.6 11月ISM製造業指數 49.8 50.2 2/12/2022 11月非農新增職位 20萬 26.1萬 11月私人部門新增職位 19萬 23.3萬 11月失業率 3.7% 3.7% 11月平均時薪（按月） 0.3% 0.4%

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編輯：葉志偉