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【英國王室】查理斯欲留愛丁堡公爵予孫女 傳拒封王弟

環球社會熱點 08:05 2022/11/28

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英國菲臘親王離世後，外界有傳愛丁堡公爵之位將由其幼子愛德華王子承繼。然而英國媒體報稱，查理斯三世打算保留爵位予孫女夏洛特小公主，不願封細佬成為愛丁堡公爵。

【英國王室】凱特致敬戴安娜訪港造型 著斗篷裙赴國宴 【下一頁】

已故英女王伊利沙伯二世的三名兒子中，只有年齡最輕的愛德華王子（Prince Edward）未有公爵頭銜，封號一直是韋塞克斯伯爵（Earl of Wessex）。有指菲臘親王（Prince Phiilp）與英女王生前承諾，在適當的時候（in due course）會授予愛德華愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）之位。

然而，當兩人雙雙離世後，查理斯三世（Charles III）一直未公開如何安排愛丁堡公爵頭銜。《每日郵報》引述消息人士指出，愛丁堡公爵承繼問題持續在商討，查理斯被指有意把頭銜留予王儲威廉王子（Prince William）的大女夏洛特（Princess Charlotte）。

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【英國王室】英王查理斯實施「鵝肝禁令」 不得在王室居所進食 【下一頁】

消息人士透露，做法可被視作懷念英女王，因其生前頭銜之一正是「愛丁堡公爵」（Duchess of Edinburgh）。如夏洛特承繼，英文稱謂亦即相同。同時，為夏洛特封爵亦有尊重王位承繼順位的意義。

英國王位繼承順位（部分）

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受惠於英國王位繼承法於2015年的改動，不再以男性為優先，夏洛特現時為第3號繼承人，僅次於父親威廉及哥哥喬治小王子（Prince George）。身為英女王最後一名兒子，愛德華在繼承順位現時只排在第13。

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責任編輯：吳漢培

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