【Black Friday】歐洲未見購物狂潮 生活成本危機等因素影響

歐洲近期通脹高企，民眾生活成本大增，影響「黑色星期五」的銷售數據。此前有研究指英國今年黑色星期五周末的消費金額僅會輕微上漲0.8%，分析指和民眾專注世界盃賽事有關。歐洲不少零售商更擔心，連同聖誕節假期在內，今年冬天的銷售額將是10年來最差。

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歐洲不少地區通脹率皆達雙位數，隨消費者減少開支，零售商皆憂慮今年聖誕節表現，或將為最少10年以來最差。數據分析公司GlobalData此前分析英國折扣分享網站VoucherCodes數據後預期，英國黑色星期五（Black Friday）周末消費額達87億英鎊（約822億港元），同比增長僅有0.8%。

英國支付處理商Barclaycard Payments表示，截止當地上周六（26日）下午1時（香港時間夜晚9時），英國交易金額與去年大致持平，僅增長0.7%。公司總裁佩蒂坎（Marc Pettican）表示，在現時充滿挑戰的經濟背景下，銷量和去年相若對零售售而言是好消息。

數據亦顯示，黑色星期五前一個周末的交易量只比去年同期增長3.5%。佩蒂坎指，世界盃亦有推動銷情，如零售及酒店業受惠於周一（28日）的英格蘭對威爾斯賽事。惟《路透社》分析亦指，由於上周五（25日）威爾斯、英格蘭、波蘭及荷蘭同時有比賽，部分顧客或選擇首先專注於觀看比賽，使當日交易額反之減少。

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數據分析公司Springboard亦指，英國外出消費的顧客人數按年增加5%，增幅遠低於預期，亦遠少於疫情前的人數。平均人數較2019年低15%，倫敦市中心更下跌3成。Springboard數據觀察總監韋爾利（Diane Wehrle）表示，顧客數量令人感到鼓舞，雖然未超出規模，但亦非災難級別。

英國電商快遞技術集團Metapack數據顯示，當地送貨訂單下降約5%。韋爾利表示，消費者在開支方面變得更加謹慎，因此更有可能選擇上門取貨，即整體貿易或較客流量數據顯示更差，零售商將迎來一個艱難的聖誕。

Metapack公司預料，黑色星期五折扣優惠將維持至12月，因零售商需處理剩餘庫存，且消費者亦希望利用數周，而非數日時間攤分聖誕節開支成本。但著名管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）研究亦指，黑色星期五已變得更似網上活動，民眾更多是為了購買聖誕節禮物，而非更大及可延遲的消費。研究亦指，四分一英國人已完成聖誕節購物，約1成消費者亦計劃將在黑色星期五購買大部分商品。

其他地區方面，歐洲價格比較網站Idealo表示，65%意大利人將在利用折扣購物。而PwC France研究亦指，7成法國人將在黑色星期五及網絡星期一期間購物，但西班牙大眾消費品公司協會（Spanish Association of Mass Consumer Goods Companies）數據則指，當地只有24%消費者在黑色星期五期間購物。

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責任編輯：李俊儀