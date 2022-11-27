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【HSBC滙豐】「滙豐香港社區節2022」近5000人參與

Hot Talk 18:38 2022/11/27

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陳國基（左四）、王冬勝（右四）、陳智思（左三）、蔡海偉（右二）、林慧虹（左二）主持啟動儀式

「滙豐香港社區夥伴計劃」的旗艦活動「滙豐香港社區節2022」今（27日）在中環遮打道行人專用區舉行，HSBC滙豐 （00005） 指，估計近5,000人參與該嘉年華活動。

    點擊圖片放大

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝、香港上海滙豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建、滙豐香港區行政總裁林慧虹、社聯主席陳智思等人今早於滙豐總行大廈主持啟動儀式。

王冬勝表示，「滙豐香港社區節」一向有不少新奇有趣、且具有學習元素的活動，讓參加者度過愉快的周末，並為社區製造更多正能量，今年初香港經歷疫情以來最嚴峻的時刻，然而，大家同舟共濟，終能渡過難關，「滙豐香港社區夥伴計劃」旨在於疫後提升社區抗逆力，透過全港18 區多元化的項目，推動關愛共融。他稱滙豐銀行慈善基金會今後繼續鼓勵跨界別合作，共同應對社區需要。

今日典禮亦嘉許「滙豐香港社區夥伴計劃 2022」68 個獲選項目當中5個優秀項目，以及於「社區創科編程馬拉松」獲得最佳項目獎的學校。得獎隊伍聯同其他機構，於中環遮打道行人專用區設置攤位，與公眾分享創意。

「滙豐香港社區夥伴計劃」由滙豐與香港社會服務聯會合辦，預計34 萬人受惠，包括青年、長者及弱勢社群。夥伴計劃多年來共捐出2.52 億港元，支持超過1,400 個項目，惠及接近700 萬人。1981年成立的滙豐銀行慈善基金，支持超過1萬個項目。

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編輯：伍鍵文

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