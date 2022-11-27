意旅遊勝地山泥傾瀉 多人失蹤恐凶多吉少

意大利南部一個度假小島上周六（26日）發生山泥傾瀉，導致最少一人死亡，數人仍然下落不明。政府官員透露，失蹤者恐怕凶多吉少。據悉，事發前當地曾有大量降雨，不止可能引發山泥傾瀉，更阻礙救援。

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南部卡帕尼亞（Campania）首府拿坡里（Naples）以西的旅遊勝地伊斯基亞島（Island of Ischia）於上周六，突然發生山泥傾瀉。一名女子的屍體被發現掩埋在泥堆下，另有多名人士仍然失蹤。

英國廣播公司報稱，大量泥土及樹木衝擊當地，掩沒部分民居並把車輛沖入海中。不少房屋被泥土隔斷，惡劣天氣嚴重阻礙救援。地區政府呼籲民眾盡量留在家中，避免阻礙救援服務。

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當地居民Lisa Mocciaro透露，上周亦凌晨開始聽到雷電交加，隨後山泥傾瀉便爆發，第二波亦在清晨時分出現。內政部長Matteo Piantedosi表示，失蹤者被埋在泥土下恐怕生還機會渺茫。他指當地在6小時內，錄得每小時最多155毫米降雨量。

坎帕尼亞地區過去數日飽受惡劣天氣影響，天氣預測警告周日（27日）仍有大量降雨及強風。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示已與地方政府聯絡，表明與災民同在，並感謝救援人員的努力。

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責任編輯：吳漢培