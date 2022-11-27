▲ 【Black Friday】「黑色星期五」網購額增2.3%創新高 實體店人流明顯減少

美國感恩節後消費旺季重點「黑色星期五（Black Friday）」初步結果揭曉，網購、實體店表現分歧。分析機構Adobe Analytics指出，今年美國黑色星期五單日網上銷售額達91.2億美元（約713億港元），按年增長2.3%，再創新高。不過，實體門店方面，當地傳媒指出，受主要城市天氣不佳和高通脹影響，商店人流較往年減少。

可獲得85%美國百大網上零售商數據的Adobe Analytics指出，「黑色星期五」網購金額超出公司預計的90億美元，貢獻最大的是電子產品類，當日銷售額比10月平均一日銷售額飆升221%，包括無人機、Apple MacBook、Dyson產品等產品受追捧。

不過，Adobe Analytics預期，經濟前景不明朗和高通脹情況下，該行料美國整個零售旺季消費額按年僅增2.5%，較2021年的8.6%、2020年的32%增長明顯放慢。

美國「黑五」實體門店人流減少

美國全國零售協會（NRF）早前發布年度調查，預料將多達 1.66 億人次計劃前往商店消費，按年增加約800萬人次。

NRF首席行業顧問Marshal Cohen表示，今年沒有遇到停車位「一位難求」的問題，原因或與美國部分城市的零星降雨及通脹高企相關。Cohen稱，消費者沒有往年的緊迫感和衝動的意欲，擁有明確的消費目標。

加拿大電商公司Shopify（美：SHOP）表示，旗下全球「黑五」的銷量創下歷史新高，今年的銷售額達到創紀錄的33.6億美元，按年增長1%。Shopify補充，商家的銷售額達到每分鐘350萬美元，跨境訂單佔銷售額的15%。

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編輯：伍鍵文