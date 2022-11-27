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【MPF】積金局劉麥嘉軒：強積金處「青年」發展階段　毋須過分憂慮市況波動

Hot Talk 17:04 2022/11/27

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今年資本市場表現乏善可陳，強積金投資虧損慘重，積金局主席劉麥嘉軒發表網誌指，強積金投資是極長線投資，強積金計劃成員不應以一般投資短炒角度看待，形容以退休保障制度而言，仍處於「青年」發展階段。

她稱強積金制度實施近22年來，有14個年份錄得正回報，而出現負回報的年份，隨後的年份每每都能回升。

劉麥嘉軒強調，強積金制度穩健，長遠經得起考驗，目前強積金的短期表現並不能代表計劃成員整段強積金投資期的情況，故計劃成員毋須過分憂慮市況波動，否則若市況急劇下跌後才把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」情況，而本來只屬短期性的波動也會在沽出後成為實際虧損。

她稱，雖過去一年貨幣市場基金除外的不同類型強積金基金投資表現錄得負回報，但從較長年期角度來看，各類基金均錄正回報，而自制度實施以來，股票基金及混合資產基金分別錄得約1.4倍及1.2倍的累積淨回報，反映強積金從長線投資的角度，可達到滾存增值的功能。

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編輯：胡學能

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