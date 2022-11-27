【Black Friday】美單日網上銷售創711億新高 料「網絡星期一」消費額更高

上周五（25日）為傳統消費旺季「黑色星期五」，各商家推出折扣優惠吸引顧客。有報告顯示，美國消費者當日網上消費金額達91.2億美元（約711.4億港元），創歷史新高。有分析機構指，黑色星期五當日網上消費支出增加2.3%，背後原因是消費者堅持等候正日折扣才消費。

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創作軟件公司Adobe Inc.及零售分析公司Adobe Analytics分析美國頭100大網上零售商中8成5商店的數據後，於上周六（26日）發表報告，指美國消費者黑色星期五（Black Friday）單日消費記錄達91.2億美元，增長2.3%創記錄新高。

報告分析指，消費者現時正承受高通脹帶來的生活成本壓力，雖然各商家早於10月份已開始推出優惠，但消費者仍堅持等到正日，如電子產品及玩具等產品都大打折扣時，才下單消費。

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Adobe Analytics此前曾預測，黑色星期五網上銷售額只會微增1%，最終卻明顯超出。機構亦預料，「網絡星期一」（Cyber Monday） 將再次成為本季最大網上購物日，料單日交易額達112億美元（約873.6億港元）。

在消費習慣方面，雖然外界預料經過2年疫情，實體店重開後消費者將再次湧至，但美國周五早上部分地區零星下雨，商店人流量比往日少。美國民眾亦更多使用手機購物，Adobe數據顯示，手機購物佔黑色星期五整體電子交易的48%。

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