【世界盃2022】法國球星魅力沒法擋 伊萬卡一家「集郵」

2022年世界盃正如火如荼舉行，已進入小組賽次輪賽事。法國球星麥巴比在對陣丹麥的賽事中梅開二度，協助球隊取得二連勝，成功晉身淘汰賽，打破多年來衛冕冠軍在分組賽出局的魔咒。麥巴比的出色表現亦吸引到美國前總統特朗普大女伊萬卡一家，賽後與對方合照。

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香港時間周日（27日）凌晨舉行的D組賽事上，法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）延續好狀態，在賽事末段攻入致勝一球，帶價法國2比1力克「老對手」丹麥，提前晉級淘汰賽，避免上3屆衛冕冠軍在小組賽出局的「慘劇」。

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表現亮眼的麥巴比人氣繼續急升，吸引到在卡塔爾觀賽的伊萬卡（Ivanka Trump）一家。賽後，伊萬卡與丈夫庫什納（Jared Kushner）及三名子女與麥巴比合照，更獲對方在球衣上簽名。

伊萬卡與家人早前抵達卡塔爾，欣賞多場小組賽，包括葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今屆的首戰，以及上周五（25日）舉行的美國與英格蘭的B組賽事。

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責任編輯：吳漢培