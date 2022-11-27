金正恩長女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照

北韓領袖金正恩女兒金朱愛月中首次現身，已引來外界多番猜測。北韓當局再度公開金朱愛的相片，展示金正恩父女與發射導彈的工作人員合照。北韓當局更向月中發射導彈的車，授予北韓英雄稱號，為北韓首次向非人類物體授予相關稱號，分析指料旨在慶祝該發射車激動能力得以提升。

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北韓官媒《朝中社》周日（27日）報道，金正恩日前再與女兒一同現身，和本月18日參與成功試射「火星-17」型洲際導彈的工作人員合影。金朱愛身穿黑色長裙，站在金正恩身邊，兩人身後就是大批工作人員。

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金正恩表示，「火星-17」是北韓人依靠自己努力打造出來導彈，未來亦要加強國防力量。他亦呼籲國防科技科學家及技術人員等，要牢記肩負的重大責任，堅信國家制止核戰爭的能力將會迅速加強。

另外，北韓最高人民會議常任委員已向「火星-17」新型洲際彈道導彈第21號發射車（TEL），授予北韓英雄稱號、金質獎章幾第一級國旗勳章。是次為北韓首次向非人的物體頒發英雄稱號。此前TEL曾受到質疑，有分析指，頒發稱號旨在祝賀TEL的機動能力得以提高。

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據悉，「火星-17」型導彈發射地點雖然亦和以往一樣在平壤順安一帶，但較今年3月下旬發射的導彈移動了5公里以上。若北韓在該區部署多枚偽裝導彈，南韓和美國當局則很難在北韓實際發射導彈前，掌握發射車確切位置，相關移動關乎導彈武器的存亡。

北韓亦公開參與洲際導彈試射的部隊軍官晉升名單，位於南韓首爾的北韓大學院大學校長梁茂進表示，金正恩親自提拔部隊基層情況非常罕見，顯示成功試射「火星-17」型導彈對北韓意義重大。另外，南韓亦分析指，北韓部隊正實現新老交替。

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責任編輯：李俊儀