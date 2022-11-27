  • 23°C
香港時間 : 20221127日 (週日) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

烏克蘭出口11.7億糧食 援助最有需要國家

環球社會熱點 14:55 2022/11/27

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，糧食出口出現緊急導致全球陷入危機。烏克蘭總統澤連斯基表示，已與盟友達成協議，將出口價值1.5億美元糧食至最有緊急需要的國家。澤連斯基指出，確保全球糧食安全非空口白話。

【烏克蘭戰爭】普京安撫士兵母親 「對痛苦感同身受」 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六（26日）與多國盟友召開會議後，宣布將與超過20個國家及歐盟聯手，出口1.5億美元糧食（約11.7億）至包括埃塞俄比亞﹑蘇丹﹑南蘇丹及也門等多個急需糧食援助的國家。

澤連斯基指出，計劃派出最少60艘貨船由烏克蘭港口出發，運送糧食至面臨飢荒及乾旱威脅的國家。澤連斯基表明，烏克蘭致力維護全球糧食安全。

與會國事後亦發出聯合聲明，指自俄烏戰爭以來，與2021年同期比較，全球接收的農產品減少1,000萬噸，數以百萬計民眾的糧食安全面臨嚴重威脅。聲明指出，相信聯合行動有助克服由俄羅斯入侵引起的全球糧食危機，以及戰爭造成的人道及經濟後果。

【烏克蘭戰爭】烏稱已擊殺 助俄操作無人機伊朗顧問  【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦有視像出席會議，並宣布提供600萬歐元（約4,883萬港元），協助運輸及分派烏克蘭糧食至非洲國家也門及蘇丹。

烏克蘭與俄羅斯﹑土耳其及聯合國早前達成4方協議，同意幫助烏克蘭糧食恢復經黑海出口。但克里姆林宮表明，協議下的糧食出口不會到達最有需要國家手中。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京警告美歐如對油價設限 嚴重影響市場
2022/11/25
【烏克蘭戰爭】普京警告美歐如對油價設限 嚴重影響市場
俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛
2022/11/24
俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛
約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版）
2022/11/24
約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死
2022/11/24
【烏克蘭戰爭】俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死
【烏克蘭戰爭】烏電力供應不樂觀 冬季面臨重大挑戰
2022/11/23
【烏克蘭戰爭】烏電力供應不樂觀 冬季面臨重大挑戰

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京警告美歐如對油價設限 嚴重影響市場
14:50 2022/11/25
【烏克蘭戰爭】普京警告美歐如對油價設限 嚴重影響市場
俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛
18:11 2022/11/24
俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛
約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版）
13:34 2022/11/24
約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版）
地緣政治 糧食供求 經濟 軍事 烏克蘭 澤連斯基 戰爭 俄羅斯 歐盟

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間15:00）

下一篇文章

【世界盃2022】懶理卡塔爾保守民風 克羅地亞女模照性感打扮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】普京安撫士兵母親 「對痛苦感同身受」
【烏克蘭戰爭】普京安撫士兵母親 「對痛苦感同身受」
【世界盃2022】FIFA妥協 批准帶彩虹帽及旗幟入球場
【世界盃2022】FIFA妥協 批准帶彩虹帽及旗幟入球場
【Black Friday】美國人潮明顯減少 民眾稱會「理性消費」
【Black Friday】美國人潮明顯減少 民眾稱會「理性消費」
【烏克蘭戰爭】英指俄或射曾載核武舊導彈 烏仍有600萬戶受斷電影響（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】英指俄或射曾載核武舊導彈 烏仍有600萬戶受斷電影響（不斷更新）
日本研究指每日飲8杯水過量 多數人只需飲夠呢個數
日本研究指每日飲8杯水過量 多數人只需飲夠呢個數
新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間15:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款