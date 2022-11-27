烏克蘭出口11.7億糧食 援助最有需要國家

俄羅斯入侵烏克蘭後，糧食出口出現緊急導致全球陷入危機。烏克蘭總統澤連斯基表示，已與盟友達成協議，將出口價值1.5億美元糧食至最有緊急需要的國家。澤連斯基指出，確保全球糧食安全非空口白話。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六（26日）與多國盟友召開會議後，宣布將與超過20個國家及歐盟聯手，出口1.5億美元糧食（約11.7億）至包括埃塞俄比亞﹑蘇丹﹑南蘇丹及也門等多個急需糧食援助的國家。

澤連斯基指出，計劃派出最少60艘貨船由烏克蘭港口出發，運送糧食至面臨飢荒及乾旱威脅的國家。澤連斯基表明，烏克蘭致力維護全球糧食安全。

與會國事後亦發出聯合聲明，指自俄烏戰爭以來，與2021年同期比較，全球接收的農產品減少1,000萬噸，數以百萬計民眾的糧食安全面臨嚴重威脅。聲明指出，相信聯合行動有助克服由俄羅斯入侵引起的全球糧食危機，以及戰爭造成的人道及經濟後果。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦有視像出席會議，並宣布提供600萬歐元（約4,883萬港元），協助運輸及分派烏克蘭糧食至非洲國家也門及蘇丹。

烏克蘭與俄羅斯﹑土耳其及聯合國早前達成4方協議，同意幫助烏克蘭糧食恢復經黑海出口。但克里姆林宮表明，協議下的糧食出口不會到達最有需要國家手中。

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責任編輯：吳漢培