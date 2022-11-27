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【推特TWTR】馬斯克發文推Twitter2.0 未透露支付功能

股樓投資 16:01 2022/11/27

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在周日（27日）Twitter發文表示，將推出「Twitter2.0」，標榜集眾多功能於一個APP，包括「Advertising as entertainment」、「Video」、「Encrypted DMs」、「Longform tweets」、「Relaunch Blue verified」及「Payment」。

【同場加映】溫股知新：時間換空間 股票教你揀

但是，唯獨「Payment」一欄只有標題，卻沒有進一步的介紹。事實上，市場一早預料馬斯克會在Twitter加入支付功能，甚至推出加密貨幣和錢包，似乎想向大家賣關子。他早前曾聲稱要將Twitter打造成超級APP，類似中國的微信，還說過「如果你在中國，幾乎生活在微信上，它甚麼都能做」。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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撰文：林衛

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