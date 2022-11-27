  • 23°C
香港時間 : 20221127日 (週日) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金價點睇】加密幣未能發揮對沖通脹作用 金價明年料見2000

環球政經 14:20 2022/11/27

分享：

分享：

受到同期加密幣價格低迷和FTX交易所爆煲的影響，市場人士認為，加密幣行業將面臨更多即將破產的情況，作為資產配置的一部分，加密幣對沖通脹的功能不及預期，或令黃金受惠，2023年金價或可挑戰每盎司2,000美元。

【同場加映】溫股知新：時間換空間 股票教你揀

據分析，雖然加密交易所的破產並不意味著行業將會消失，目前的狀態主要因過度投機所致。但是，在貨幣政策收緊的情況下，FTX破產在一定程度上導致了加密幣的熊市擴大。同時，通脹導致人們擔心可能出現經濟衰退。

【延伸閱讀】大行報告：內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在當前形勢下，比特幣未能達到作為對沖通脹和可替代黃金的預期，隨着比特幣在1,7000美元下方整固，有分析預計黃金可能會在年底前反彈並重回新高，預估黃金可能會在2023年初爆發，較現水平或有1成多的潛在升幅。

【同場加映】青姐話：上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
金價 經濟 比特幣

下一篇文章

【專家點睇】興證張憶東梳理央企重估邏輯 以三主綫布局港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】港元定期突現7日10厘短期優惠
【iM定存攻略】港元定期突現7日10厘短期優惠
【港車北上】國務院批准港車北上免擔保政策 相關車輛無須向內地海關申報付關稅
【港車北上】國務院批准港車北上免擔保政策 相關車輛無須向內地海關申報付關稅
【千手公關@iM網欄】疫情擾攘三年 舉辦大型活動花心思
【千手公關@iM網欄】疫情擾攘三年 舉辦大型活動花心思
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款