【金價點睇】加密幣未能發揮對沖通脹作用 金價明年料見2000

受到同期加密幣價格低迷和FTX交易所爆煲的影響，市場人士認為，加密幣行業將面臨更多即將破產的情況，作為資產配置的一部分，加密幣對沖通脹的功能不及預期，或令黃金受惠，2023年金價或可挑戰每盎司2,000美元。

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據分析，雖然加密交易所的破產並不意味著行業將會消失，目前的狀態主要因過度投機所致。但是，在貨幣政策收緊的情況下，FTX破產在一定程度上導致了加密幣的熊市擴大。同時，通脹導致人們擔心可能出現經濟衰退。

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在當前形勢下，比特幣未能達到作為對沖通脹和可替代黃金的預期，隨着比特幣在1,7000美元下方整固，有分析預計黃金可能會在年底前反彈並重回新高，預估黃金可能會在2023年初爆發，較現水平或有1成多的潛在升幅。

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撰文：林衛