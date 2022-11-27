【港股追蹤】熱錢走位快跟政策炒 價殘國企股齊反撲

恒指上周無甚睇頭，高低波幅不足500點，上周五（25日）收報17573點，較上一周回落419點。然而，若看細分板塊表現，整體升跌查實只是參半，之所以如此，因調整主要集中在一綫科網、生物科技股，平均跌幅分別為8.2%和8.8%，結果拖低大市。

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由於中國證監會官員發聲，提供建立中國特色的估值體系，令估值一向低殘的國企股，紛紛借趁落鑊。上周升幅前十的板塊，幾乎全部與房地產政策、國企改革有關，升幅最多為煤炭板塊，平均漲8.7%，緊接其後為電力設備、內房、火電、鐵路基建，平均升7.2%至8%不等。

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至於表現較差的股份，除上文提到的科網、生物科技股之外，因國內疫情確診數字大增，消費股無運行，啤酒板塊平均跌7.7%，另食品飲料、體育用品、內地零售，平均跌幅至少4%，其中餐飲股為重災區，呷哺呷哺（00520）、海底撈（06862）和九毛九（09922）一周挫17.3%、16.3%和13.8%。

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撰文：林衛