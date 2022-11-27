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【專家點睇】興證張憶東梳理央企重估邏輯 以三主綫布局港股

股樓投資 14:12 2022/11/27

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興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告，在美國聯儲局超級鷹派加息、地緣政治衝突、疫情超預期、境內外經濟下行等多重夾擊下，由央企、國企構成的國企指數今年跑贏恒指與科指，反映在這次超預期的熊市中，國企、央企成為港股的中流砥柱。

【同場加映】溫股知新：時間換空間 股票教你揀

報告指，在世界新的動盪變革期，央企的確定性愈加難能可貴。同時，國企改革也是央企價值重估的推動力，建議由三大主綫布局港股優質央企。主綫一，行業出清的受益者，包括，油輪、央企地產、能源等「剩者為王」的優質公司，其中，受益行業自身景氣周期上行的油輪，2023年值得重點關注。主綫二，擁抱新經濟的央企，包括電訊、綠電和先進製造業。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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主綫三，具有配置價值，以及邊際改善的央企，好像金融和建築。報告提及建築類央企的估值處於底部區域，這類企業積極推動戰略轉型，通過配股、資產置換等方式，獲取資金支持、業務結構優化，有望為相關股份帶來估值修復。

【同場加映】青姐話：上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

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撰文：林衛

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張憶東 港股 恒生中國企業指數 中國

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