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【行業點睇】富士康鄭州廠擾動令蘋果失預算 iPhone產業鏈加快外移

環球政經 13:30 2022/11/27

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據報導，過去一周全球最大iPhone代工廠的爆疫事件，進一步使蘋果的供應緊張。投資公司Wedbush Securities分析師Daniel Ives指出，富士康鄭州廠的生產干擾對蘋果的負擔沉重，估計相關停產令蘋果每周將損失約10億美元的iPhone銷售。

【同場加映】溫股知新：時間換空間 股票教你揀

該分析師又稱，黑色星期五假期的iPhone 14需求遠高於供應，並可能導致聖誕假期嚴重缺貨，富士康從10月開始的生產干擾對本季蘋果是重大打擊，「基於我們的分析，過去一週iPhone 14 pro的短缺變得更加嚴重，因為庫存量極低，我們認為許多蘋果商店現在iPhone 14 pro的短缺低於正常水準25%至30%之間」。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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天風國際證券分析師郭明錤推文亦表示，鄭州廠事件恐衝擊全球逾10% iPhone產能。他預測，2023年富士康印度廠產能將至少較今年增加150%，而長期目標是將印度廠的出貨量由目前不滿4%，大幅提高到40%至45%之間。

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撰文：林衛

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