【大行點睇】大摩：航空需求與中國重啟成關鍵 明年油價先低後高

大摩發表報告，就明年石油作展望，直指可能面臨多個不確定性，包括航空需求的恢復程種、中國經濟何時重啟等。該行預期，明年首季末，國際原油或出現輕微的供應過剩，至第二季才恢復平衡，然後在下半年出現供應短缺，推高原油價格。

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其中，大摩估計全球航空燃油消費量仍比2019年低出每日200萬桶，很大一部分將在未來幾年恢復。此外，中國因疫情令部分城市受封控和其他出行限制，中國目前的石油需求比2020至2021年的水平低了每日100萬桶，根據中國重新開放的情況，該行預計第一季度後需求將開始回升。

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同時，歐盟的石油禁運也是關鍵之一，俄羅斯需要尋新買家，而歐盟需要找到新的供應方，兩邊的進展都可能不會很順利，也不會很迅速。柴油供應可能仍然緊張，因失去俄羅斯的供應而加劇，而在油井性能和鑽井庫存深度方面，美國頁岩油產量令人擔憂。該行表示，明年油價最初將在區間波動，然後才會走高，至明年中，布倫特原油價格將回到每桶110美元左右。

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撰文：林衛