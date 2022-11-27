【大行點睇】金融機構承擔支持房地產任務 國有內銀或跑輸大市

中國政府積極推出政策支持房地產市場，包括被稱為「三支箭」的一系列措施。瑞銀表示，近期宣佈的向地方政府提供2,000億元（人民幣，下同）政策性銀行貸款、向國有銀行提供2,000億元人行再貸款，均是專門用於已停工項目恢復施工和「保交樓」。

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但是，資金將如何使用及銀行最終將承擔多少損失仍不確定。瑞銀中國房地產行業團隊估算，約80%的已停工專案需要額外資金支援才能完工交付。據此估算該類項目「保交樓」總成本或為6,570億元。銀行業必須想辦法進行市場化融資，同時最大限度地降低發放項目恢復施工相關貸款的不良貸款風險。

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另外，銀行業與房地產業緊密相連，瑞銀估算銀行業的房地產敞口約為88萬億元。盡管最近由出台更強有力的刺激措施和資金支持，房地產業下行可能會在未來幾年給銀行體系造成1.4至1.5萬億元的損失。同時，國有銀行將承擔更多幫助房地產業擺脫困境的成本，預計這些銀行肩負着更多的國家服務任務。因此，如果市場反彈，國有銀行可能會跑輸。

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撰文：林衛