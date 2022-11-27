【專家點睇】前海開源楊德龍 降準及時釋放流動性 打消政策收緊擔憂

上周五（25日），中國人民銀行宣布降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，並共計釋放長期資金約5,000億元人民幣。此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點。

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前海開源基金首席經濟學家楊德龍批出，國內這段時間出現股債雙殺，除了股市出現調整之外，債市也出現了比較大的下跌，這時候降低存款準備金率釋放流動性是比較及時的，打消了市場對於貨幣政策可能會收緊的這種擔憂，也對於穩定債券市場起到了比較好的作用。

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他又認為，當前是提振經濟增長的一個寶貴的時間窗口，降準有利於推動第四季經濟持續復甦，力爭實現最好的結果。「因為經濟基礎決定了股市長期的表現，如果經濟不能夠復甦起來，經濟面的增長預期較弱，股市很難有持續的表現，更多的是一種反彈而不是反轉。在影響經濟的一些方面逐步的減弱之後，明年經濟可能會迎來恢復性增長的機會，這一點也是我們值得期待的。」楊德龍說。

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撰文：林衛