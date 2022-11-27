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【世界盃2022】懶理卡塔爾保守民風 克羅地亞女模照性感打扮

環球社會熱點 10:05 2022/11/27

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世界盃舉行前卡塔爾已警告外國球迷，當地民風保守需要注意穿著打扮。克羅地亞一名女模特兒懶理勸戒，照樣以性感打扮現身球場，被外界封為本屆世界盃最性感球迷。但女模行為不上惹起當地社會不滿，更可能面臨牢獄之災。

【世界盃2022】北韓亦有轉播 唔播3國賽事 【下一頁】

前克羅地亞小姐兼模特兒Ivana Knoll於上周三（23日）舉行的F組賽事中，以一身代表克羅地亞的紅白格低胸緊身裙現身，支持國家隊比賽。想當地然地，Knoll的出現吸引不少在場人士目光，網上甚有人稱她為本屆世界盃最性感球迷。

隨後，Knoll在社交平台Instagram上傳一段更性感的影片。當中她繼續致敬克羅地亞，以緊身一件式紅白格泳衣在卡塔爾公眾地方拍攝。不少網民留言批評Knoll，指她應該尊重當地民風。

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【世界盃2022】FIFA妥協 批准帶彩虹帽及旗幟入球場 【下一頁】

卡塔爾旅遊局在開賽前已提醒外國球迷，需要尊重當地文化及民情，避免在公眾地方過分打扮暴露。根據當地法律，任何過於性感打扮的外國人可能面臨高額罰款，甚至被監禁。

不過，Knoll似乎「未驚過」，數日前的IG帖文中不止用上自己在球場的性感打扮照片，更標記國際足協（FIFA）的官方帳戶，直接批評FIFA在卡塔爾舉辦世界盃是個災難。

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責任編輯：吳漢培

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