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滙景花園3房放租2個月未有著落 減租13%至17000元即獲承租 貼近2房水平

股樓投資 16:52 2022/11/26

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樓價持續下跌，租金同步受挫，就算是位於市區港鐵站上蓋的屋苑也難逃跌價。最近位於藍田港鐵站上蓋的滙景花園，3房單位以1.7萬元租出，減幅達13%。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，市場買賣氣氛減慢，租務承接見不俗，藍田滙景花園有3房單位，放盤約2個月，調減2,500元獲承租，每月租金1.7萬元。

移民業主帶頭減價鯉景灣2房780萬沽 打破3個月零成交悶局 成交價回到2016年水平，詳見【下一頁


上述單位為滙景花園5座低層G室，實用面積784平方呎，屬3房1廁間隔，內櫳企理，吸引外區客承租，據了解，單位原放盤叫租1.95萬元，商議後調減2,500元，以1.7萬元租出，減幅約13%，折合實用呎租約21.7元。

 

【室內設計】業主信教有風水要求　花46萬裝修504呎單位　完美融和成京都風禪意家居，詳見【下一頁

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據了解，業主於2011年4月斥資538萬元購入，按現水平租金計，回報率約3.8厘。


據美聯物業網站的資料，現時滙景花園的放盤中，2房單位的叫租介乎17,000至17,500元水平，部份更達18,000元，可見以上租賃成交，3房單位以貼近2房單位水平租出。

【iM驗樓】驗收帝御．嵐天350呎低層單位 淋浴間地台積水須重造 業主：近到發電廠上班【見下頁

 

同場加映：【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

 

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責任編輯：陳詠妍

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