滙景花園3房放租2個月未有著落 減租13%至17000元即獲承租 貼近2房水平

樓價持續下跌，租金同步受挫，就算是位於市區港鐵站上蓋的屋苑也難逃跌價。最近位於藍田港鐵站上蓋的滙景花園，3房單位以1.7萬元租出，減幅達13%。

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美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，市場買賣氣氛減慢，租務承接見不俗，藍田滙景花園有3房單位，放盤約2個月，調減2,500元獲承租，每月租金1.7萬元。

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上述單位為滙景花園5座低層G室，實用面積784平方呎，屬3房1廁間隔，內櫳企理，吸引外區客承租，據了解，單位原放盤叫租1.95萬元，商議後調減2,500元，以1.7萬元租出，減幅約13%，折合實用呎租約21.7元。

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據了解，業主於2011年4月斥資538萬元購入，按現水平租金計，回報率約3.8厘。



據美聯物業網站的資料，現時滙景花園的放盤中，2房單位的叫租介乎17,000至17,500元水平，部份更達18,000元，可見以上租賃成交，3房單位以貼近2房單位水平租出。

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責任編輯：陳詠妍