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【TWTR】馬斯克稱Twitter如被谷歌及蘋果打壓　或會製造智能手機應對

宏觀解讀 16:20 2022/11/26

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Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後動作多多，最新提到如果Twitter被谷歌（Google）或蘋果公司（Apple）在應用程式商店（App Store）中剔除，指自己將會推出一款智能手機作替代品，令Twitter繼續有生存空間。

內容審核問題或令程式被禁止上架

市場關注Twitter近期提出的內容審核，令應用程式或被Google和蘋果的Apple App Store 禁止上架，故有網民問馬斯克如發生以上事件時會如何應對，馬斯克表明如Twitter程式確實被禁止進入應用程式商店時，自己才會考慮推出智能手機作替代，但希望事情不會發展到該地步。

馬斯克昨日（25日）在Twitter發文表示，宣布下周試行推出已驗證（Verified）功能，屆時已認證的政府、公司和個人Twitter戶口將分別以灰色、金色和藍色標示作區別。該訂閱計劃將收取用戶每月8美元費用，計劃推行順利的話，Twitter收入將出現增長，但同時Apple及Google亦同時會受惠。

批評向開發商收取「互聯網稅」

因為基於訂閱程序，Apple和Google都會向開發商收取15%至30%的費用，馬斯克一直批評兩間公司收取費用，更稱之為「互聯網稅」，認為會阻礙Twitter等企業發展。

著名科技分析師Mark Gurman指，如果馬斯克試圖繞過蘋果和谷歌的支付結構，屆時或會被兩間公司在應用程式商店刪除。

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【TWTR】Twitter下周試行驗證功能、細分為「藍灰金剔」　馬斯克：痛苦但必要

編輯：葉志偉

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