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【佣金爭議】南韓開發者被收取33%佣金　蘋果同意更正政策

科技 17:15 2022/11/26

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有南韓開發者指控，蘋果非法向當地開發者收取33%的佣金。

蘋果（Apple）App Store高昂的佣金抽成問題一直為人詬病，其中南韓政府為了保障當地開發者，就於2021年8月31日表決通過《電氣通訊事業法》修正案，明令應用程式平台不可限制開發商僅可使用平台的支付系統，並從中抽取高額佣金。惟日前有南韓開發者指控，蘋果非法向當地開發者收取33%的佣金，事件交由南韓公平交易委員會（FTC）處理。

【蘋果動向】蘋果App Store Q3下架54萬個應用程式　程式數量創七年新低

【廣告收益】蘋果明起於App Store增加廣告欄　中國地區除外

FTC指出，南韓行動遊戲協會在今年8月向FTC申訴，指控蘋果非法向當地開發者收取33%的佣金。並在2015年至2020年間，惟蘋果帶來3,500億韓圓（約20億港元）的不法收益。《朝鮮日報》報道指，雖然蘋果官方政策App Store的佣金比例為30%，不過在韓國，除了這筆佣金之外，當地開發者還需要支付10%的當地增值稅（VAT），因此最終蘋果會收取33%的費用，而開發者則等於被剝削。

FTC主席HanKi Jeong表示，當局於9月正式展開調查，並在本周與蘋果達成協議，蘋果將於明年1月前，更改此做法。但更多細節內容，就仍待蘋果公布。

【NFT交易】App Store抽3成佣金　Epic Games CEO：蘋果扼殺NFT App

責任編輯：曾曉汶

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