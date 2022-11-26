美國業主拒情侶租住 一個身份成最大阻礙

美國租住房屋前，不少業主會要求潛在租客填寫問卷，作為事前或出租出排查。美國一對情侶近日租屋時亦按要求填好問卷，豈料業主閱後表明拒絕出租予二人，因為他們是一對未結婚的基督教徒情侶。

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一名美國網民分享自己早前在田納西州最大城市孟菲斯（Memphis）租屋時，按要求填寫問卷。其中一題是關於宗教信仰，表明業主是一名基督教徒，詢問租客是否願意透露自身的宗教信仰。

兩人如實回答，表明同是基督徒，亦會公開表達自己的宗教信仰。正當他們以為一切順利時，竟然收到業主拒絕出租的答覆。業主以超長的電郵回覆，指摘兩人同樣身為基督徒，應該知道在未結婚前同居是一種罪惡。

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業主續稱，兩人可以選擇未婚同居，但自己不會幫助及助長他們的「違法」行為，更指摘兩人生活中出現的問題源頭正是決定未婚同居。業主更明言，如果兩人當時稱自己不是基督徒，很有可能繼續租屋程序。

租客亦不甘示弱，指兩人按要求並如實回答問卷，如今對方卻因此不願意進一步審核自己的租屋申請，直指業主的行為亦是一種罪惡。

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責任編輯：吳漢培