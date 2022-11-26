  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國業主拒情侶租住 一個身份成最大阻礙

環球社會熱點 18:15 2022/11/26

分享：

分享：

美國租住房屋前，不少業主會要求潛在租客填寫問卷，作為事前或出租出排查。美國一對情侶近日租屋時亦按要求填好問卷，豈料業主閱後表明拒絕出租予二人，因為他們是一對未結婚的基督教徒情侶。

Taylor Swift律師歌迷組隊 合力指證售票網壟斷行為 【下一頁】

一名美國網民分享自己早前在田納西州最大城市孟菲斯（Memphis）租屋時，按要求填寫問卷。其中一題是關於宗教信仰，表明業主是一名基督教徒，詢問租客是否願意透露自身的宗教信仰。

兩人如實回答，表明同是基督徒，亦會公開表達自己的宗教信仰。正當他們以為一切順利時，竟然收到業主拒絕出租的答覆。業主以超長的電郵回覆，指摘兩人同樣身為基督徒，應該知道在未結婚前同居是一種罪惡。

阿凡達續集製作費太驚人 票房要史上前5先打和 【下一頁】

業主續稱，兩人可以選擇未婚同居，但自己不會幫助及助長他們的「違法」行為，更指摘兩人生活中出現的問題源頭正是決定未婚同居。業主更明言，如果兩人當時稱自己不是基督徒，很有可能繼續租屋程序。

租客亦不甘示弱，指兩人按要求並如實回答問卷，如今對方卻因此不願意進一步審核自己的租屋申請，直指業主的行為亦是一種罪惡。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Kobe Bryant千金不堪狂迷騷擾 入稟法院申請禁制令
2022/11/23
Kobe Bryant千金不堪狂迷騷擾 入稟法院申請禁制令
碧咸大仔教調Gin Tonic 網民直言「睇唔透」Brooklyn（有片）
2022/11/23
碧咸大仔教調Gin Tonic 網民直言「睇唔透」Brooklyn（有片）
助制止美同志夜店槍手 退役美軍稱「進入戰鬥模式」
2022/11/22
助制止美同志夜店槍手 退役美軍稱「進入戰鬥模式」
美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄
2022/11/22
美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄
【世界盃2022】美國小將首戰即入球 父親原來大有來頭
2022/11/22
【世界盃2022】美國小將首戰即入球 父親原來大有來頭

你可能感興趣

Kobe Bryant千金不堪狂迷騷擾 入稟法院申請禁制令
09:05 2022/11/23
Kobe Bryant千金不堪狂迷騷擾 入稟法院申請禁制令
碧咸大仔教調Gin Tonic 網民直言「睇唔透」Brooklyn（有片）
08:05 2022/11/23
碧咸大仔教調Gin Tonic 網民直言「睇唔透」Brooklyn（有片）
助制止美同志夜店槍手 退役美軍稱「進入戰鬥模式」
17:01 2022/11/22
助制止美同志夜店槍手 退役美軍稱「進入戰鬥模式」
網絡熱話 結婚 同居 美國 田納西 宗教 基督教

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

非裔男持拐杖打12歲亞裔男童 遭紐約警拘捕
非裔男持拐杖打12歲亞裔男童 遭紐約警拘捕
新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間18:00）
歐盟未就天然氣價格上限達共識 各國狠批不切實際
歐盟未就天然氣價格上限達共識 各國狠批不切實際
英淨移民人數逾50萬創新高 7.6萬香港人移居當地
英淨移民人數逾50萬創新高 7.6萬香港人移居當地
日本研究指每日飲8杯水過量 多數人只需飲夠呢個數
日本研究指每日飲8杯水過量 多數人只需飲夠呢個數
【世界盃2022】伊朗拘捕異見球星 因國家隊拒唱國歌殺雞儆猴（第二版）
【世界盃2022】伊朗拘捕異見球星 因國家隊拒唱國歌殺雞儆猴（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款