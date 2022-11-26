  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奈雪的茶】奈雪新店招牌英文名變拼音　中文名「の」轉「的」疑去日化

股市 14:48 2022/11/26

分享：

分享：

奈雪的茶 （02150） 去年上市後股價持續下滑，周五（25日）收報4.78元，較上市價19.8元下跌超過70%。近日有消息指公司旗下茶飲店的招牌和英文名都有所轉變，被外界認為是要解除「去日化」的憂慮。

廣西新店中英文名字齊改

內地有小紅書用戶發文指，廣西南寧奈雪的茶新店招牌的英文名字，將原本的「NAYUKI」，改成了奈雪的拼音「NAIXUE」，字體也變為線條更為平直的版本。此外，現時奈雪的茶均是用「奈雪の茶」作為中文招牌的名字，但網民指廣西新店的中文招牌也變成了「奈雪的茶」，原先的日文字「の」經已消失。

奈雪的茶在官方客戶服務平台表示，品牌目前在逐步進行設計升級。

避免重蹈名創優品覆轍

外界認為奈雪的茶今次舉動，或與近月內地品牌「去日化」有關。名創優品（MINISO）今年8月曾為以「日本設計師品牌」自居致歉，強調「要做堂堂正正的中國品牌」，又指從去年10月起，陸續將國內分店的門面更換為中文標誌 ，並承諾將於2023年3月底前完成「去日化」整改。

奈雪的茶至今雖然未有提出品牌有任何與日本有關的理念或關係，但今次改頭換面，或是為避嫌做好準備。

內地媒體指，奈雪的茶早在今年6月已向深圳市品道餐飲管理有限公司，集中申請了一系列「NAIXUE」商標，分類包括啤酒飲料、食品等，可見改名是有跡可尋。但現時在小紅書、微博、抖音、大眾點評等平台上，公司仍未更改相關的新圖片。

相關文章：

【業績｜券商股】耀才中期收入及純利均跌逾2成　日均孖展借貸按年跌超過3成

【美團3690】王興：香港是美團擴張的試驗場　將與騰訊大股東Naspers發起對話

編輯：葉志偉

港股 奈雪的茶（02150） 設計 中國 微博

下一篇文章

【油價上限】歐盟成員國存在分歧　價格上限談判至少推遲到下周一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）
【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票
【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票
【港交所人事】港交所聯席COO莊博禮辭任、與家人移居新加坡　姚嘉仁成唯一營運總監
【港交所人事】港交所聯席COO莊博禮辭任、與家人移居新加坡　姚嘉仁成唯一營運總監
【美股收市】曼聯一周股價累升63%　沙特表態競投曼聯　罕有首登廿大成交榜　成美股半日市焦點（不斷更新）
【美股收市】曼聯一周股價累升63%　沙特表態競投曼聯　罕有首登廿大成交榜　成美股半日市焦點（不斷更新）
【WhatsApp漏洞】WhatsApp全球近5億用家電話號碼外洩　香港有幾多用戶資料被偷兼遭放售？
【WhatsApp漏洞】WhatsApp全球近5億用家電話號碼外洩　香港有幾多用戶資料被偷兼遭放售？
【世界盃賽果】英美悶和　美伊大戰將定生死；厄瓜多爾追和荷蘭保出綫權　卡塔爾提早出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】英美悶和　美伊大戰將定生死；厄瓜多爾追和荷蘭保出綫權　卡塔爾提早出局　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款