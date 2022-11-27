▲ 【奈雪的茶】奈雪新店招牌去日本化 英文名變普通話拼音、「の」轉「的」

奈雪的茶 （02150） 去年上市後股價持續下滑，周五（25日）收報4.78元，較上市價19.8元下跌超過70%。近日有消息指，奈雪的茶新店使用新招牌和英文名稱，被外界認為是要解除「日本化」的憂慮。

廣西新店中英文名字齊改

內地有小紅書用戶發文指，廣西南寧奈雪的茶新店招牌的英文名字，將原本的「NAYUKI」，改成了奈雪的拼音「NAIXUE」，字體也變為線條更為平直的版本。此外，現時奈雪的茶均是用「奈雪の茶」作為中文招牌的名字，但網民指廣西新店的中文招牌也變成了「奈雪的茶」，原先的日文字「の」經已消失。

▲ 奈雪的茶原有Logo

奈雪的茶在官方客戶服務平台表示，品牌目前在逐步進行設計升級。

避免重蹈名創優品覆轍

外界認為奈雪的茶今次舉動，或與近月內地品牌「去日化」有關。名創優品（MINISO）今年8月曾為以「日本設計師品牌」自居致歉，強調「要做堂堂正正的中國品牌」，又指從去年10月起，陸續將國內分店的門面更換為中文標誌 ，並承諾將於2023年3月底前完成「去日化」整改。



奈雪的茶至今雖然未有提出品牌有任何與日本有關的理念或關係，但今次改頭換面，或是為避嫌做好準備。

內地媒體指，奈雪的茶早在今年6月已向深圳市品道餐飲管理有限公司，集中申請了一系列「NAIXUE」商標，分類包括啤酒飲料、食品等，可見改名是有跡可尋。但現時在小紅書、微博、抖音、大眾點評等平台上，公司仍未更改相關的新圖片。

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編輯：葉志偉