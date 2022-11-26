移民業主帶頭減價鯉景灣2房780萬沽 打破3個月零成交悶局 成交價回到2016年水平

樓價持續回調，中原城市領先指數CCL最新報159.76點，重返2017年10月水平，按周跌1.57%。一名打算移民的業主，帶頭減價出鯉景灣2房單位，打破3個月零成交悶局。

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中原地產副區域營業董事鍾逸文透露，分行促成鯉景灣逸榮閣低層E室成交，實用面積536平方呎，2房間隔，望內園景。業主打算移民，最終以780萬元將單位易手，折合平均實用呎價14,552元，成交價回到2016年水平。

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事實上，鯉景灣9月及10月未有任何成交，是次有有業主帶頭減價，終於打破3個月零成交悶局。

鍾逸文指，原業主於2016年以747萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利33萬元，單位升值4%。



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責任編輯：陳詠妍