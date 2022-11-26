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馬斯克撐德桑蒂斯選美國總統 對民主黨失望

環球社會熱點 16:09 2022/11/26

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美國前總統特朗普宣布參加2024年總統大選，但支持度已大不如前。全球首富馬斯克表明，如德州州長德桑蒂斯參選，將支持對方，希望有「中間派及合理」之人參加。同時，馬斯克亦表明對民主黨感到失望。

拜登感恩節前特赦兩隻火雞 諷刺共和黨未現紅潮 【下一頁】

社交平台Twitter上有人向馬斯克（Elon Musk）問及，關於2024年總統大選的看法。馬斯克稱希望未來會有一位合理及中間派人士擔任美國總統，曾經希望現任拜登（Joe Biden）是理想人選，但指暫時民主黨令他失望。

其後有人追問，會否支持德桑蒂斯（Ron DeSantis）參選2024年大選。馬斯克簡單回應一個字「會」。但馬斯克亦表明，Twitter作為一個社交平台需要公平公正。

Kanye West宣布角逐2024美國大選 再助特朗普鎅票? 【下一頁】

同時，馬斯克指自己當年十分支持奧巴馬（Barack Obama）與拜登的競選組合，並在2020年時非常不情願地投票予拜登，而不支持待朗普（Donald Trump）。

早於今年6月時，馬斯克已明言會支持德桑蒂斯出選2024年總統，指對方可以輕鬆擊敗拜登。德桑蒂斯回應時笑稱，十分歡迎非裔美國人支持自己，明顯是指在南非成長的馬斯克。

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責任編輯：吳漢培

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