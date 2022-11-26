【油價上限】歐盟成員國存在分歧　價格上限談判至少推遲到下周一

歐美制裁俄羅斯措施之一，是限制俄羅斯售出原油的價格上限，由於歐盟對俄羅斯的制裁將於下月5日生效，故成員之間正就原油價格限制進行談判，但消息指，原定歐盟外交官可於周五（25日）晚達成協議，但現時決定將會推遲到下周一（28日），原因是歐盟內部仍然有很大分歧。

波蘭要求價格上限低於市場水平

歐盟出現分歧的核心，在於對俄羅斯石油價格上限應該有多嚴格。波蘭及多個波羅的海國家反對歐盟提出以每桶65美元的價格上限，認為該水平對俄羅斯過於寬容，甚至高於俄羅斯現時出售石油的價格。波蘭要求對俄羅斯石油有額外的制裁、審查機制和低於市場水平的價格。但希臘等國卻不想將價格上限設定低於65美元。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，如果將價格上限定得太高，就不能發揮價格上限的真正作用，表明石油是俄羅斯主要收入來源，制定好價格上限才能影響俄羅斯在俄烏戰爭中提供資金的能力。

隨著歐盟對俄羅斯石油的制裁將於下月5日生效，現時會議將推遲到下周一，預期當局會加快相關討論。國際油價近期亦轉弱，布蘭特期油本周由每桶接近90美元持續回軟，周五已跌至每桶84美元水平。

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編輯：葉志偉