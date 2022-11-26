  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【油價上限】歐盟成員國存在分歧　價格上限談判至少推遲到下周一

宏觀解讀 13:57 2022/11/26

分享：

分享：

歐美制裁俄羅斯措施之一，是限制俄羅斯售出原油的價格上限，由於歐盟對俄羅斯的制裁將於下月5日生效，故成員之間正就原油價格限制進行談判，但消息指，原定歐盟外交官可於周五（25日）晚達成協議，但現時決定將會推遲到下周一（28日），原因是歐盟內部仍然有很大分歧。

波蘭要求價格上限低於市場水平

歐盟出現分歧的核心，在於對俄羅斯石油價格上限應該有多嚴格。波蘭及多個波羅的海國家反對歐盟提出以每桶65美元的價格上限，認為該水平對俄羅斯過於寬容，甚至高於俄羅斯現時出售石油的價格。波蘭要求對俄羅斯石油有額外的制裁、審查機制和低於市場水平的價格。但希臘等國卻不想將價格上限設定低於65美元。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，如果將價格上限定得太高，就不能發揮價格上限的真正作用，表明石油是俄羅斯主要收入來源，制定好價格上限才能影響俄羅斯在俄烏戰爭中提供資金的能力。

隨著歐盟對俄羅斯石油的制裁將於下月5日生效，現時會議將推遲到下周一，預期當局會加快相關討論。國際油價近期亦轉弱，布蘭特期油本周由每桶接近90美元持續回軟，周五已跌至每桶84美元水平。

相關文章：

【華為禁令】美國FCC以國家安全為由　禁售華為及中興等通訊設備

【今日至HOT】又有大鱷預告做空港元　形容如「買彩票」；牛池灣天台特色戶5年損手16萬

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
商品 美股 石油 歐盟 布蘭特期油

下一篇文章

【華為禁令】美國FCC以國家安全為由　禁售華為及中興等通訊設備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）
【世界盃賽果】英美悶和　美伊大戰將定生死；厄瓜多爾追和荷蘭保出綫權　卡塔爾提早出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】英美悶和　美伊大戰將定生死；厄瓜多爾追和荷蘭保出綫權　卡塔爾提早出局　一文看清世界盃賽果
【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票
【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票
【WhatsApp漏洞】WhatsApp全球近5億用家電話號碼外洩　香港有幾多用戶資料被偷兼遭放售？
【WhatsApp漏洞】WhatsApp全球近5億用家電話號碼外洩　香港有幾多用戶資料被偷兼遭放售？
【美股收市】曼聯一周股價累升63%　沙特表態競投曼聯　罕有首登廿大成交榜　成美股半日市焦點（不斷更新）
【美股收市】曼聯一周股價累升63%　沙特表態競投曼聯　罕有首登廿大成交榜　成美股半日市焦點（不斷更新）
【港交所人事】港交所聯席COO莊博禮辭任、與家人移居新加坡　姚嘉仁成唯一營運總監
【港交所人事】港交所聯席COO莊博禮辭任、與家人移居新加坡　姚嘉仁成唯一營運總監
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款