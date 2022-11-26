【世界盃2022】北韓亦有轉播 唔播3國賽事

世界盃為全球體育盛事，吸引數以億計民眾欣賞直播。北韓據悉亦有轉播今屆世界盃賽事，但唯獨不播放美國﹑日本及南韓的比賽。有指，北韓今屆相信是透過國際足協（FIFA）才獲得賽事影片。

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韓聯社報稱，北韓中央電視台自周二（22日）起，每日播放1小時的世界盃賽事錄影，大概包括3場小組賽賽事。但南韓在周四（24日）對陣烏拉圭的H組賽事卻未有包括在內，同時日本及美國的首場分組賽亦未有播放。

2002年﹑06年及10年的世界盃時，北韓中央電視台亦有播出南韓國家隊的賽事。即使02年世界盃期間兩韓發生第二次延坪海戰，但北韓亦其後亦有播出南韓參加的四強及季軍戰。當年世界盃完結後，中央電視台才宣布南韓是主辦國之一。

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2010年南非世界盃時，北韓仍有轉播美日韓三國賽事。但自2014年後的兩屆世界盃，北韓再無播出3國任何參賽畫面。

位處南韓的北韓大學院教授李宇榮表示，北韓今次可能受兩韓關係及轉播協商主導權等問題影響。有指，兩韓關係緩和時，雙方通過協商為北韓提供世界盃轉播，是屆世界盃相信是由FIFA向北韓提供賽事片段。

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責任編輯：吳漢培