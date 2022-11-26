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【足球經濟】世界盃經濟產業帶 中國製造六成世界盃商品

環球政經 17:00 2022/11/26

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根據不完全統計，按照世界盃的消費需求，中國各地的商家甚至形成了「世界盃經濟產業帶」，比如東莞製造世界盃相關玩具、深圳是3C產業帶、佛山是家具產業帶、泉州是運動服飾、義烏是小商品等。第一財經記者近期深度採訪，揭秘卡塔爾世界盃背後的中國製造。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅  贏就谷輸就縮

「世界盃採購」是阿里巴巴國際站今年下半年的五大採購趨勢之一，早在預熱期sourcing festival營銷專題就上線了世界盃主題會場，方便全球買家精準採購。數據顯示，9月至11月期間，與世界盃相關的足球、足球鞋、足球服、足球訓練設備及周邊產品成為阿里國際站搜索關鍵詞，其中足球鞋的全球買家數同比增長近100%，獎盃獎牌同比增長126%，足球守門員手套同比增長更是達到了323%。還有手癢的海外採購商，在國際站上買走了一批桌上足球，僅6-8月，全球買家數同比增長達到444%。

這屆世界盃是首次在中東海灣地區舉辦，也是世界盃時隔20年重回亞洲。卡塔爾為此已經花費了2,290億美元，花費相當於此前七屆世界盃的4倍，被稱為有史以來最昂貴的一屆世界盃。

那麼，捨得為世界盃花錢的卡塔爾人都在買甚麼？來自阿里國際站的數據顯示，今年卡塔爾買家數增幅同比位列前十的產品中，客廳沙發、各類旗幟這兩件與世界盃強相關的商品位列其中，人氣增幅分別達到了368%和335%。

此外，頭髮修剪器、男士套裝、男士Polo衫、其他外飾件、其他汽車內飾件等也都躋身買家數增幅前十，實現三位數以上的增長。可以想見，卡塔爾球迷們已經打算盛裝出席，就連開去球場的汽車都要裝飾得亮晶晶。

東道主卡塔爾的採購可謂是從頭採購到客廳。除了客廳沙發，電視機、機頂盒、揚聲器、耳塞和耳機的購買量均大幅上揚，一整套配齊。阿里方面數據顯示，3C電子產品盲盒在世界盃預熱期訂單量大增，訂單增幅達到55%。

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編輯：沈春生

 

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