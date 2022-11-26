【華為禁令】美國FCC以國家安全為由　禁售華為及中興等通訊設備

美國聯邦通訊委員會（FCC）周五（25日）以國家安全憂慮為理由，禁止批准進口華為和中興電訊 （00763） 的通訊設備，並禁止在美國銷售。此外，並禁止使用中國製的監視錄影系統，令海康威視 （Hikvision）等企業亦受到影響。

海康威視大華科技等遭點名

華為和中興外，FCC還點名監控設備大廠海康威視 （Hikvision）、大華科技 （Dahua Technology），因為她們的設備正被廣泛使用，而且通常是由許多設施需要監控的政府機構使用。此外，無線電設備商海能達（Hytera）亦被點名，因包括警察在內的機構正使用該企業的設備。

FCC認為這些設備對資料安全構成風險，禁售商品的決定最終以4票同意、0票反對獲得通過。由於擔心中國當局透過影音共享App取得美國用戶數據，FCC官員近期也呼籲限制 TikTok在美國營運。

華為拒絕評論事件

FCC主席Jessica Rosenworcel在記者會上表示，FCC致力於保護美國國家安全，確保這些不可信任的通訊設備不會在美國境內獲得授權使用。

華為拒絕評論事件，海康威視也未立即發表評論。大華技術、海能達通訊和中興科技公司都未回覆置評要求。

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編輯：葉志偉