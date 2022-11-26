【經濟寒冬】日本政府呼籲 冬季全民節省用電

俄烏戰事影響全球能源供應，加上日圓疲弱令燃料進口成本上升，日本政府在今年6月時，亦曾呼籲民眾在夏天節約用電，到了冬季這政策似乎還是延續。日本政府在1月發出呼籲，要求全國家庭和企業從2022年12月1日至2023年3月31日間，採取有效措施，節約用電。那麼，日本社會是如何節約用電的呢？

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由於今年國際能源價格持續走高，日元滙率急劇下跌，日本電力公司的發電成本不斷增加，用電價格開始一路攀升，電力供應短缺的隱憂也開始顯現。 10月份，日本電費支出同比大漲20.9%。

每年步入冬季年末，日本都會進入購物季，商家會在這個時候使出渾身解數，吸引顧客前來購買商品。有傳媒採訪日本埼玉縣川口市的一家家電商場，觀察到許多原本用於展示的家電處於關機狀態，這讓商店安靜了不少，也沒有了往日熱鬧的景象。

家電賣場是用電大戶，為減少電費支出，這家商場還拆除了部分照明設備，只開啟一半的電燈。在行政人員辦公區，節電提示隨處可見。

此外，日本東京都政府鼓勵民眾穿上高領毛衣渡過寒冬，還能節省電力。這項措施是包括「溫暖的企業」和「溫暖的家」在內的更廣泛節能戰略的一部分，該政策呼籲全國居民在看電視時一家人擠在一個房間裡，並盡量避免使用浴室加熱器，以減少能源消耗。

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編輯：沈春生