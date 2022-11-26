【Black Friday】美國人潮明顯減少 民眾稱會「理性消費」

美國在上周四（24日）迎來感恩節假期，翌日便是傳統消費旺季「黑色星期五」。雖然當地放寬防疫限制，但前往商店購物的人潮明顯比往年減少。受通貨膨脹高企及其他因素影響，不少消費者表示會更謹慎消費。

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美國全國零售協會（National Retail Federation, NRF）早前預計，連同「網絡星期一」（Cyber Monday）在內的感恩節假期周末，估計將有多達1.66億人前往商店消費，較去年增加約800萬人次。

紐約﹑加州及芝加哥等大城市的商店迎來防疫放寬後的首個「黑色星期五」（Black Friday），然而或因天氣及通脹高企等因素影響，今年黑色星期五的人潮不如往時爆滿。

NRF首席行業咨詢員柯恩（Marshal Cohen）指出，過去在黑色星期五時泊車位是一位難求，今年根本毫無難度。新澤西州一個商場內，不見過往黑色星期五的巨大人潮，甚至有商家派員工到門外發放宣傳單張。

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不少消費者亦明言，今年採取「戰略性購物」，不再是大買特買。新買入電視機﹑節省500美元的民眾表示，等待折扣已久才決定購入心頭好。

亦有民眾表示，現時網上購物更加方便，所以未有在實體店舖大手購物。零售分析公司Adobe Analytics調查報告預計，今年在黑色星期五於網上銷售將達90億至92億美元（約703億至719億港元）。報告更指出，估計消費者透過電話應用程式的購買量多3%。

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責任編輯：吳漢培