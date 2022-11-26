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【美國銷情】高通脹影響消費 感恩節綫上銷情增幅低迷

環球政經 15:00 2022/11/26

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11月下旬的感恩節是美國傳統的消費大節，對來12月的聖誕節消費檔期，乃至未來一年的消費者有所啟示。所以，當感恩節過後，零售公司隨即跟進消費情況。今年感恩節的零售數據顯示，高通脹和低迷的消費者信心抑制了美國人的購物需求。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅  贏就谷輸就縮

今年，美國消費者們的購物行為習慣可能會回歸到疫情前的情況：拖延。在2021年，由於供應鏈問題令貨物短缺，許多消費者們很早就購物了不少商品。然而當前，伴隨着供應鏈問題恢復、零售商們去庫存、消費者的購買力被通脹侵蝕，他們會選擇觀望、延遲購買。從往年來看，隨着聖誕節的臨近，商品的折扣會更多，一些消費者們會等待這一更好時機。

Adobe Analytics日前表示，周四（11月24日）感恩節當日的綫上銷售額增長了2.9%，至52.9億美元。雖然增幅低迷，但略好於預期。

根據Adobe的數據，今年感恩節當日的綫上銷售額增長2.9%，增幅低迷但略好於預期。數據未經通脹調整。低個位數的小幅增長意味着，銷量可能實際是下降的。今年美國消費者的購物行為回歸到疫情前，選擇觀望，等待年底更高的折扣。沃爾瑪位居綫上搜索折扣榜首，亞馬遜僅排第四。

參與Pitney Bowes調查的Z世代（1995年至2010年出生的人）消費者中，有一半表示，與去年相比，他們今年在黑色星期五和網絡星期一期間的網購會更多。年輕的消費者們更喜歡網上購物。 Z世代更有可能從沒有實體店的綫上品牌中購買商品，也更接受Instagram和TikTok上做廣告的商品。

放大到整體群體，綫上銷售雖然較2019年有所增長，但增速顯著放緩。有市場人士指出，消費者們仍在使用綫上渠道了解有哪些優惠，但這不會是今年的唯一選擇。

有華爾街分析師指出，投資者應該當心零售業股票。歷史數據來看，從感恩節後的第二天到當年年底，零售業幾乎總是表現不佳。因此短期來說，投資者對該板塊應更為謹慎。

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編輯：沈春生

 

 

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