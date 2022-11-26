【中國降準】高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆　後續關注內房銷售是否反彈　一文看清投資界對中國降準看法

人民銀行昨晚決定於12月5日下調金融機構存款存備金率0.25厘，預期是可釋放長期資金約5000億元人民幣。本文將整合投資界對中國解準看法，讓各讀者更快更方便地了解市場如何解讀中國降準及其影響。

高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆 後續關注內房銷售是否反彈

高盛指，今次下調存款準備金率是在防疫措施擴大導致增長出現逆風機會加劇的背景下進行，對流動性的影響取決於人行未來通過公開市場和中期借貸便利 （MLF） 的操作。

該行預期今年年底和明年年初，將看到較大數量的 MLF 到期，將部分抵消較低存款準備金率的影響。在內地確診個案增加和防疫措施收緊的消息傳出之際，此次下調存款準備金率有助提振市場對經濟增長的信心。同時，增加對大型私人開發商的貸款也將會有助恢復對房地產行業的信心。

然而高盛認為內房預售仍是開發商現金流的主要渠道，因此最終仍要關注銷售是否會穩定甚至出現反彈。該行指隨著為應對疫前捲土重來而加強防疫控制，預計到今年年底和明年初，整體經濟活動增長將保持疲軟，因此政策制定者將維持寬鬆政策立場。

富瑞：存款準備金率2025年或跌至接近零 當局希望提振消費者信心

富瑞指出，降準的變化表明在2025年甚至更早的時間，內地存款準備金率有機會跌至接近零的水平，中國的實際貨幣供應正在加速。此外，內地新增確診病例與該行動態清零指數之間的變化顯示，當局對開關仍保持開放態度。

該行指，由於經濟數據開始轉差，經濟已觸及通縮牆，令當局開始別無選擇，但認為中國並沒有陷入流動性陷阱。短期內仍有大量現金，銀行仍希望在日常層面上繼續放貸。

富瑞認為今年首季的大規模限制措施確實削弱消費者信心，而且信心從那時起就沒有恢復。因此預期當局首要目的就是提振消費者信心，從而提升投資者信心。此外，新增確診病例持續上升，但該行動態清零指數下降，反映內地的限制正逐步減少。

中金：降準助應對房地產下行壓力 銀行股估值有望修復

中金認為人行降準主要是維護資金市場與債券市場穩定，緩解銀行的流動性壓力，並支持穩增長發力。此外，亦對A股市場傳達了積極的政策信號，說明在貨幣政策方面依然保持較為寬鬆，同時給資本市場帶來流動性上的邊際好轉，可穩定債市預期，緩解近期因為短端利率波動帶來的投資者信心的變化和產品的贖回壓力。

該行認為，近期房地產行業供需兩端政策和宏觀政策不斷出台，是針對當前房地產市場下行壓力，短期可望提振信心和改善預期，中長期亦可帶動銷售、投資等基本面指標逐步企穩，預計房地產行業明年基本面指標將整體表現穩健，全國商品房銷售面積和金額或同比增長2%和5%。

此外，中金認為降準表明穩增長政策加碼，金融支持房地產行業能夠改善資產質量預期，降息對息差的壓力亦較小。由於現時銀行估值和倉位處於歷史底部，有望繼續修復。

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編輯：葉志偉