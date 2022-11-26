【人工智能】準確率達96% 偵測Deepfake假視頻

英特爾推出可準確偵測Deepfake虛假影片的偵測器FakeCatcher，準確度高達96％，官方提到，這是目前全球第一個，能夠以毫秒速度即時回傳結果的Deepfake偵測器。英特爾即時平臺所使用的偵測器FakeCatcher，由英特爾與紐約州立大學研究人員共同開發，並在英特爾的硬件和軟件上運作。

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Deepfake影片氾濫成為網路上一大威脅，這些影片使用名人的臉部，合成他們未說過或是做過的事情，過去偵測應用程式需要上傳影片進行分析，通常需要數小時才能得到結果。英特爾提到，Deepfake詐欺可能造成傷害並產生嚴重負面結果，而FakeCatcher可以在伺服器端，迅速偵測這些Deepfake影片。

目前大多數深度學習偵測器，都是查看原始資料，試圖找影片中不合理的線索，辨識出影片不真實的部分，官方解釋，FakeCatcher判斷影片人像的血流，也就是說其特別之處在於，尋找影片中真實的部分，來證明影片非合成。當人類的心臟跳動泵血作用發生時，靜脈的顏色會發生改變，FakeCatcher收集臉部的血流訊號，並將這些訊號轉換成時空圖（Spatiotemporal Map），深度學習演算法可以立刻判斷影片真偽。

FakeCatcher的潛在使用案例包括在社交平台部署該技術，避免用戶上傳有害的Deepfake影片，新聞機構也可以使用該偵測器，避免無意放大遭人刻意操縱的影片，非營利組織也可以部署該平臺，使更多人可以偵測Deepfake影片。

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編輯：沈春生