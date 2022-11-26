  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】普京安撫士兵母親 「對痛苦感同身受」

環球社會熱點 10:59 2022/11/26

分享：

分享：

俄羅斯早前下達動員令徵召士兵加入對烏克蘭戰爭，引發國內不滿。總統普京日前會見部分士兵的母親，試圖安撫一眾母親及平息外界疑慮，並指自己對她們的痛楚「感同身受」。會上沒有母親質疑政府發動戰爭，更多是憂心兒子的待遇。

【烏克蘭戰爭】普京警告美歐如對油價設限 嚴重影響市場 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周五（25日）在首都莫斯科市郊，與一群參與烏克蘭戰爭的士兵母親會晤，部分母親頭披黑巾，估計正在哀悼。普京表示，政府全體領導層包括他本人在內，對一眾母親的痛苦「感同身受」，並坦言

「失去的兒子沒有東西可取代。」

昔京向其中一名母親表示，對方的兒子已達成目標，他的犧牲沒有白費。普京亦促請一眾母親不要只信電視的畫面或互聯網流傳的消息，直指大多是假消息，他希望直接向她們傳達第一手消息。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【烏克蘭戰爭】烏稱已擊殺 助俄操作無人機伊朗顧問  【下一頁】

英國《衛報》指出，會上並無母親就入侵烏克蘭提出反對，部分人只提對軍中差劣對待﹑士兵訓練不足及在前線可能面臨的危險等。有反對派人士批評，部分與會人士均來自親政府團體，獲揀選參加會面。克里姆林宮事後亦發出聲明，讓外界證實部分母親為親政府人士。

有分析指出，俄羅斯此舉明顯展示政府憂慮動員令在國內的觀感。希望透過會晤展現普京關心士兵及民眾。據悉，近周來不少被抽中入伍的士兵母親或妻子上傳影片控訴政府，指兒子或丈夫在未經訓練及裝備不足下前往烏克蘭戰場。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛
2022/11/24
俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛
約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版）
2022/11/24
約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死
2022/11/24
【烏克蘭戰爭】俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死
【烏克蘭戰爭】烏電力供應不樂觀 冬季面臨重大挑戰
2022/11/23
【烏克蘭戰爭】烏電力供應不樂觀 冬季面臨重大挑戰
波蘭總統聽「馬克龍」惡作劇電話 自爆不想與俄開戰
2022/11/23
波蘭總統聽「馬克龍」惡作劇電話 自爆不想與俄開戰

你可能感興趣

俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛
18:11 2022/11/24
俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛
約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版）
13:34 2022/11/24
約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死
11:06 2022/11/24
【烏克蘭戰爭】俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死
地緣政治 軍事 普京 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 莫斯科

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間11:00）

下一篇文章

Selena Gomez與碧咸大仔夫婦交好 捐腎閨蜜形同陌路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏稱已擊殺 助俄操作無人機伊朗顧問
【烏克蘭戰爭】烏稱已擊殺 助俄操作無人機伊朗顧問
歐盟未就天然氣價格上限達共識 各國狠批不切實際
歐盟未就天然氣價格上限達共識 各國狠批不切實際
【世界盃2022】伊朗拘捕異見球星 因國家隊拒唱國歌殺雞儆猴（第二版）
【世界盃2022】伊朗拘捕異見球星 因國家隊拒唱國歌殺雞儆猴（第二版）
英淨移民人數逾50萬創新高 7.6萬香港人移居當地
英淨移民人數逾50萬創新高 7.6萬香港人移居當地
新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間11:00）
日本研究指每日飲8杯水過量 多數人只需飲夠呢個數
日本研究指每日飲8杯水過量 多數人只需飲夠呢個數
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款