【烏克蘭戰爭】普京安撫士兵母親 「對痛苦感同身受」

俄羅斯早前下達動員令徵召士兵加入對烏克蘭戰爭，引發國內不滿。總統普京日前會見部分士兵的母親，試圖安撫一眾母親及平息外界疑慮，並指自己對她們的痛楚「感同身受」。會上沒有母親質疑政府發動戰爭，更多是憂心兒子的待遇。

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普京（Vladimir Putin）周五（25日）在首都莫斯科市郊，與一群參與烏克蘭戰爭的士兵母親會晤，部分母親頭披黑巾，估計正在哀悼。普京表示，政府全體領導層包括他本人在內，對一眾母親的痛苦「感同身受」，並坦言

「失去的兒子沒有東西可取代。」

昔京向其中一名母親表示，對方的兒子已達成目標，他的犧牲沒有白費。普京亦促請一眾母親不要只信電視的畫面或互聯網流傳的消息，直指大多是假消息，他希望直接向她們傳達第一手消息。

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英國《衛報》指出，會上並無母親就入侵烏克蘭提出反對，部分人只提對軍中差劣對待﹑士兵訓練不足及在前線可能面臨的危險等。有反對派人士批評，部分與會人士均來自親政府團體，獲揀選參加會面。克里姆林宮事後亦發出聲明，讓外界證實部分母親為親政府人士。

有分析指出，俄羅斯此舉明顯展示政府憂慮動員令在國內的觀感。希望透過會晤展現普京關心士兵及民眾。據悉，近周來不少被抽中入伍的士兵母親或妻子上傳影片控訴政府，指兒子或丈夫在未經訓練及裝備不足下前往烏克蘭戰場。

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責任編輯：吳漢培