【數字經濟】東數西算布局 中國算力排名全球第二

中國電子信息產業發展研究院於11月16日發布《2022中國數字經濟發展研究報告》，考察全國數字經濟城市發展水平，北京、上海、深圳、杭州、廣州等連續多年穩居數字經濟一綫城市，數字經濟綜合實力領跑全國。

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報告顯示，十年間，中國信息通信網絡實現迭代跨越，建成全球規模最大、技術領先的網絡基礎設施。其中，光纖網絡接入帶寬實現從十兆到百兆再到千兆的指數級增長，移動網絡實現從「3G突破」到「4G同步」再到「5G引領」的跨越，5G基站部署全球居首，行業專網加快落地，進入規模化應用關鍵期。

算力基礎設施從個體運營逐步變為國家統籌，全國一體化大數據中心體系初步建立，「東數西算」工程全面啟動，數據中心供給結構優化，算力增長空間得到拓展。目前，中國算力規模約佔全球27%，僅次於美國，排名第二。隨着國家八大算力樞紐、十大算力集群部署建設有序推進，中國算力將繼續保持30%的增長速度，有望在「十四五」規劃末實現全球算力規模第一。

報告亦提出，中國數字經濟呈「弓箭型」格局。形成了沿海之「弓」、長江之「箭」、中部之「弦」的發展格局。沿海之「弓」以京津冀、長三角、粵港澳為核心，環海而立，是中國數字產業集群打造的關鍵所在。長江之「箭」以成渝、長江中游城市群為核心，連貫東西，推動數字經濟從沿海向廣袤內陸輻射發展。中部之「弦」連接京津冀、粵港澳，貫穿中部，中部地區崛起時機成熟，是中國數字經濟蓄力張弓、發力放弦的長遠需要。

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編輯：沈春生



