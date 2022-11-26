【去美元化】西非新興國家 迦納擬改用黃金買燃油

對於迦納（Ghana）這個西非國家，最多人認識的應該是其國家足球隊，今年有份參賽世界盃。其實，迦納立國不到70年，天然資源豐富，是為主要黃金生產國之一，藉着國際貿易，令其經濟比起非洲其他國家更好，可是近年迦納貨幣塞地（cedi）不斷貶值、生活成本上升，加上石油進口商對美元的需求，迦納的外滙存底不斷減少。為了阻止外滙流失，迦納政府計劃以黃金代替美元去購買石油產品。

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根據路透社報道，截至今年9月底，迦納的外滙存底約66億美元，只能應付不到3個月的進口量。根據迦納政府，去年年底該國外滙存底還有97億美元。

副總統巴烏米亞說，若於明年第一季實施以黃金採購燃料，將能「從根本上改變該國的收支平衡，減少貨幣貶值的影響」，此舉可防止滙率直接影響燃料或公用事業價格，是重大的結構性變化。

報導又指出，這項提案很少見，有些國家確實會以石油交換其他產品，但通常是產油國拿石油去交換非石油製品。迦納自己就是產油國，但是國內唯一一座煉油廠2017年爆炸後，迦納就一直仰賴進口的精煉油品。與此同時，迦納財政部還宣布了開源節流的措施，冀望能應對不斷上升的債務危機。

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編輯：沈春生