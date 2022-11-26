  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【去美元化】西非新興國家 迦納擬改用黃金買燃油

環球政經 12:00 2022/11/26

分享：

分享：

對於迦納（Ghana）這個西非國家，最多人認識的應該是其國家足球隊，今年有份參賽世界盃。其實，迦納立國不到70年，天然資源豐富，是為主要黃金生產國之一，藉着國際貿易，令其經濟比起非洲其他國家更好，可是近年迦納貨幣塞地（cedi）不斷貶值、生活成本上升，加上石油進口商對美元的需求，迦納的外滙存底不斷減少。為了阻止外滙流失，迦納政府計劃以黃金代替美元去購買石油產品。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅  贏就谷輸就縮

根據路透社報道，截至今年9月底，迦納的外滙存底約66億美元，只能應付不到3個月的進口量。根據迦納政府，去年年底該國外滙存底還有97億美元。

副總統巴烏米亞說，若於明年第一季實施以黃金採購燃料，將能「從根本上改變該國的收支平衡，減少貨幣貶值的影響」，此舉可防止滙率直接影響燃料或公用事業價格，是重大的結構性變化。

報導又指出，這項提案很少見，有些國家確實會以石油交換其他產品，但通常是產油國拿石油去交換非石油製品。迦納自己就是產油國，但是國內唯一一座煉油廠2017年爆炸後，迦納就一直仰賴進口的精煉油品。與此同時，迦納財政部還宣布了開源節流的措施，冀望能應對不斷上升的債務危機。

    點擊圖片放大
  •  
    • +5
    +4

 

同場加映：【溫股知新】時間換空間  股票教你揀

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

 

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like　iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

編輯：沈春生

開啟hket App，閱讀全文
黃金 經濟 外滙 非洲 貿易 美元

上一篇文章

「環球置業及投資博覽」明天27/11舉行 星級專家輪流開Talk講解置業投資秘笈 免費入場登記即享價值$300豐富禮遇

下一篇文章

【名人專訪】香港大數據先行者車品覺 由band5學生踏上創科之路 勸勉年輕人莫「躺平」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【千手公關@iM網欄】疫情擾攘三年 舉辦大型活動花心思
【千手公關@iM網欄】疫情擾攘三年 舉辦大型活動花心思
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
為方便小朋友上學　27.5萬月租筆架山洋房　業主享2厘租金回報
為方便小朋友上學　27.5萬月租筆架山洋房　業主享2厘租金回報
【著數優惠】 美酒佳餚巡禮 明早10點 搶2.5萬張免費電子券 品嘗創意雞尾酒
【著數優惠】 美酒佳餚巡禮 明早10點 搶2.5萬張免費電子券 品嘗創意雞尾酒
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款