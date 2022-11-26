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【經濟風向標】口紅指數預示 經濟衰退已近身邊

環球政經 10:00 2022/11/26

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全球經濟不斷惡化，不僅學者及投資者一直關注，於是有人提升各類反應實況的指數，其中以「口紅指數」最為出位。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅  贏就谷輸就縮

此指數由雅詩蘭黛集團（Estée Lauder）前總裁李奧納多·蘭黛（Leonard Alan Lauder）提出，他以雅詩蘭黛實際的營收數字做分析，發現口紅（Lipstick）的銷售量在經濟衰退期間逆勢熱銷。口紅作為一種「廉價的非必要之物」，可以對消費者起到一種「安慰」作用，在經濟不景氣的情況下，人們仍會有強烈的消費欲望，所以會轉而購買比較廉價的商品。

所謂「口紅指數」（Lipstick Index）指在經濟環境差時，女人無錢買昂貴護膚及化粧品，但口紅總會買得起，因此口紅銷量愈好，意味着經濟愈低迷。

在新冠疫情期間，由於幾乎不需要化粧外出，人們對化粧品的需求下降，而口紅的銷售遭受衝擊最大，口紅指數一度因此而消亡。

隨着全球經濟放緩和多國放鬆防疫限制，口紅指數在經濟領域中再度佔有了一席之地。歐萊雅（L'Oreal ）行政總裁Nicolas Hieronimus在10月份的財報電話會議上指出，一支高檔口紅或睫毛膏只要30歐元，是一種「負擔得起的享受」。

全球最大的香水公司科蒂集團（Coty Inc.）發布的截至9月30日的2023財年第一季度收益報告顯示，全球大眾美容類別以溫和的速度增長，而科蒂繼續跑贏市場並擴大其全球市場份額，10個月連續增長。

零售商塔吉特（Target）指出，第三季度美粧品類銷售額同比增長約15%，其中ULTA Beauty Target的總銷售額同比增長了2倍。

在市場研究公司NPD Group追蹤的14種非必需品類中，美粧品類是今年迄今唯一一個銷量增長的非必需品零售類別。

NPD Group美容行業分析師Larissa Jensen表示，截至今年10月份，口紅銷量同比增長了37%。他指出，在高端美粧產品中，唇粧產品是唯一一個銷量比疫情前有所上升的品類。Jensen表示，美粧產品是為數不多的能夠滿足消費者情感需求的產品之一，這讓他們感覺很好。

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編輯：沈春生

 

 

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