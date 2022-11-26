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【假日好去處】（附詳情）九巴辦 「尋找他和她的香港回憶」活動 參與者走訪香港十個特色地方 精美明信片上集齊印章

理財智慧 09:30 2022/11/26

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秋日正是郊遊的好季節，其中九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）推出全新活動「尋找他和她的香港回憶」，讓參與者走訪代表香港的十個地方，回味昔日與親朋摯友一起的難忘回憶，或共同創造新的經歷，為2022年畫上完美句號。

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香港有不少好去處，每一個地方總會為大家帶來不同回憶，日期由2022年11月26日（星期六）至2023年1月2日期間，九巴舉辦「尋找他和她的香港回憶」活動，在十個不同地點的巴士站設置有該區特色的印章，讓參與者在九巴精心設計的明信片蓋印。儲齊所有印章後，明信片上的圖畫便會變得完整，再在背後寫上真摰的說話，寄予遠方的親朋好友或自己，以愛和掛念總結2022年並迎接新一年。

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「尋找他和她的香港回憶」活動十個精選地點包括︰

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參加方式：
1.乘客可於活動日期及時間內到上述地點（除機場（地面運輸中心）總站外）領取明信片和蓋上印章
2.明信片正面包括的九個印章，分佈在表內首九個地點，每個地點都會有九巴職員協助。
3.當參與者儲齊九個印章後，便可以前往最後一個地點— 機場（地面運輸中心）總站蓋上最後一個印章，讓明信片正反兩面都變得完整，將心意寫在卡上後寄出，便可連同一起經歷過的回憶分享給對方或自己。明信片數量有限，派完即止。

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責任編輯：陳詠妍

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