【聖誕優惠】乘搭開篷巴士夜遊地道香港 快閃買一送二 每位低至$107（附詳情）

距離12月還餘下數天，相信大家也開始準備聖誕活動，除了吃聖誕大餐外，乘搭開篷巴士夜景燈飾也是期間限定的活動。KKday剛推出快閃優惠，推開蓬巴士聖誕夜景燈飾夜遊買一送二優惠，乘搭開篷巴士夜遊地道香港，欣賞聖誕燈飾及迷人夜景，每仆低至107元。

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀



以上推開蓬巴士聖誕夜景燈飾夜遊將途經西九龍，廣東道，1881，半島酒店，麼地道，維多利亞港，尖東海濱長廊，旅程全程約 45-60 分鐘，並在尖東海濱長廊出發及結束。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【KKday 快閃優惠 - 買一送二】Big Bus Tour 夜遊(尖東聖誕夜景燈飾)



KKday 優惠: 320元/3 位；平均107元/位 (原價 320元/位) 優惠連結：請按此



途經西九龍，廣東道，1881，半島酒店，麼地道，維多利亞港，尖東海濱長廊

出發日期： 12 月 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 30 日（每逢星期五、六及日出發）

集合時間：18:45pm

出發時間：19:00pm

集合地點：尖沙咀海濱長廊 - 梳士巴利道旅遊巴上落客處(星光花園對面)

出發地點：尖沙咀海濱長廊; 請於出發前 15 分鐘到達梳士巴利道旅遊巴上落客處兑換你的車票。巴士將準時出發，逾時不候。

行程時間：約 45至60 分鐘

費用：大人（12 以上）每位320元；小童(3 - 11 歳) 每位 320元；幼兒(0-2 歲;不佔座): 每位0元 (1 名成人只能攜帶 1 名嬰兒)

費用包括：Big Bus Tours 車票

備注：不含任何入場費及餐飲

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 26 日 15:00 至 2022 年 11 月 30 日 23:59

2022年11月1日至12月15日於KKday以滙豐信用卡預訂本地吃喝玩樂、海外旅遊產品享即時折扣高達200元。單一簽賬滿500元，輸入折扣碼「KKDHSBC30」，即時扣減30元；單一簽賬滿1,200元，輸入折扣碼「KKDHSBC200」，即時扣減200元。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍