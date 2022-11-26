【著數優惠】麥當勞App 最新優惠一覽 $100任選8杯手調咖啡 $26麥樂雞套餐 捐$90.3可抽叱咤頒獎典禮門票兩張

最近香港多項公共事業加價，市民日常生活慳得就慳，麥當勞App 每周也推出不同美食優惠，下周最新優惠如下：

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下週一（11月28日）起，McCafé繼續聯同瑞典知名燕麥奶品牌Oatly，帶來兩款全新燕麥熱飲與您迎接歡樂節日。同日起，麥當勞App用戶可獨家專享「McCafé指定燕麥飲品系列*減3元」優惠，以暖笠笠的燕麥甜蜜香氣為您的冬日加添幸福暖意。另外，McCafé低至半價的100元任選8杯手調咖啡優惠券亦是必購之選，平均每杯咖啡只需12.5元。

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深受大家歡迎的「26元六件麥樂雞超值套餐」繼續供應；還有「【球迷盛宴】35元歎6件麥樂雞套餐配藍莓吉士批」優惠，讓您繼續延續FIFA世界盃熱潮。

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麥當勞細心照顧球迷挨夜睇波的需要，呈獻「30元豬扒扭扭粉 (蕃茄濃湯)」美味早晨優惠為大家叉叉電，還有集齊多款經典漢堡飽的20元醒晨超值選。

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品嚐美食之餘，大家亦可麥麥捐贈愛心，發揮助人為樂的精神。由即日起至12月4日（晚上11時59分或之前）期間，顧客成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，成功捐贈港幣90.3元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的《Katch優惠平台呈獻 2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張，有機會於明年1月1日親身入場參與年度音樂盛事。

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責任編輯：陳詠妍