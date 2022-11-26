【港車北上】國務院批准港車北上免擔保政策 相關車輛無須向內地海關申報付關稅

國務院批准港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」（「港車北上」計劃）下合資格香港私家車的海關免擔保政策，容許相關車輛無須向內地海關申報、繳付關稅或辦理擔保安排，簡化了申請程序，也降低手續費用，對此特區政府表示歡迎。

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

港車北上計劃允許合資格香港私家車在無須取得常規配額下，經港珠澳大橋往來粵港，便利香港居民自駕到廣東省短期公幹、探親或旅遊。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【iM定存攻略】港元定期突現7日10厘短期優惠，詳見【下一頁】



海關免擔保政策可讓參與「港車北上」計劃的香港私家車無須向內地海關申報、繳付關稅或辦理擔保安排，簡化了有關的申請程序和降低手續費用。有關批准的詳情，請參閱國務院的網頁。



運輸及物流局發言人說：「我們衷心感謝中央政府的大力支持，批准『港車北上』計劃下香港私家車的免擔保政策。有關政策對增加『港車北上』計劃的吸引力至為重要。因應這項更為簡便的海關程序，我們相信有更多香港市民會有興趣參與『港車北上』計劃，對促進大灣區內各城市的交流及更好善用大橋帶來巨大裨益。」

【名人專訪】香港大數據先行者車品覺 由band5學生踏上創科之路 勸勉年輕人莫「躺平」，詳見【下一頁】



發言人表示，特區政府會繼續與廣東省政府和內地相關當局敲定「港車北上」的計劃的實施安排細節，以便視乎兩地疫情防控要求等因素，爭取盡快公布詳情和實施時間。



特區政府早前公布，正全力推進「港車北上」計劃，待疫情受控和內地與香港人員正常往來逐步恢復後，允許合資格的香港私家車可在無須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。特區政府已與廣東省政府就「港車北上」信息管理服務系統進行粵港跨境聯調測試，並會繼續配合廣東省相關單位的工作，以期盡早進行有關演練，為計劃實施作好準備。

「環球置業及投資博覽」明天27/11舉行 星級專家輪流開Talk講解置業投資秘笈 免費入場登記即享價值$300豐富禮遇，詳見【下一頁】

運輸署於今年9月時曾宣布，粵港兩地政府同意以試行方式每月增加最多500個港珠澳大橋香港跨境私家車常規配額，以加強粵港之間的陸路跨境交通，進一步善用大橋。廣東省公安廳今日起接受新申請。



【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍